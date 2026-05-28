Izbornik zadovoljan pobjedom: 'Borit ćemo se i biti pravi protiv Španjolske'

U susretu 2. kola A skupine Europskog prvenstva, hrvatska U-17 reprezentacija je u Tallinnu pobijedila Estoniju s 3-1 ostavši u igri za polufinale.

“Čestitam igračima na pobjedi i odličnoj prezentaciji, a svom stožeru na dobro pripremljenoj utakmici. Za razliku od prošle utakmice u koju nismo baš najbolje ušli, ovaj put smo to promijenili. Zabili smo gol u drugoj minuti, stvorili još nekoliko prilika, a taj dobar ulazak u utakmicu omogućio nam je da igramo lakše. Govorio sam da je najbitnije što ranije ih otvoriti i u tom smo uspjeli. Želim istaknuti da je ovo prva pobjeda hrvatske U-17 reprezentacije na europskim prvenstvima od 2015. godine, što mi je stvarno drago”, kazao je izbornik Budimir nakon utakmice za stranice HNS-a te najavio Španjolsku.

"Igramo protiv jake Španjolske koja je pobijedila Belgiju, ali dokle god postoje izgledi za polufinale mi ćemo se dobro pripremiti i boriti i bit ćemo pravi u toj utakmici. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno, nadam se da hoće i vjerujem da ćemo uz malo sreće mi biti ti koji ćemo proći u polufinale.

Nik Škafar Žužić? Nik je jedan od naših najbitnijih igrača, kvalifikacijske je odigrao odličnu, a protiv Estonije zabio dva lijepa gola i izborio jedanaesterac. Inače ne volim pričati o pojedincima, ali stvarno je bio izvrstan. Uz to, uspjeli smo ga, kao još nekolicinu igrača, odmoriti za odlučujuću utakmicu sa Španjolskom. Dobro ćemo se pripremiti pa što bude", rekao je izbornik.

Dvostruki strijelac za Hrvatsku protiv Estonije bio je igrač Istre Nik Škafar Žužić koji je također dao svoje viđenje utakmice.

"Odigrali smo odličnu utakmicu, izbornik nam je dao zadatke koje smo ispunili. Ostaje žal što smo na kraju primili pogodak, ali, sve u svemu, odigrali smo odličnu utakmicu. Osjećaj je prelijep, na ovako lijepom stadionu i uz odličnu atmosferu na tribinama, a k tome još postići pogotke za svoju državu na Europskom prvenstvu jedna je od najljepših stvari. Španjolska? Trebamo pokazati tko smo i što smo, ova pobjeda protiv Estonije nam je podigla samopouzdanje, vjerujemo u pobjedu i plasman u polufinale".

Hrvatska će protiv Španjolske igrati u nedjelju u 13:30, a utakmicu možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.