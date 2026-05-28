Mladi Vatreni protiv domaćina Estonije traže ključne bodove na Euru

Hrvatska U17 reprezentacija u četvrtak traži iskupljenje nakon poraza na otvaranju Europskog prvenstva. U ključnoj utakmici drugog kola skupine A u Tallinnu snage će odmjeriti s domaćinom Estonijom. Susret na A. Le Coq Areni počinje u 18 sati.

Imperativ pobjede za obje momčadi

Obje su momčadi natjecanje započele porazima, stoga je pritisak za ostvarivanje pozitivnog rezultata ogroman. Hrvatska je u prvom kolu tijesno izgubila od Belgije 0:2, dok je Estonija pretrpjela teži poraz od favorizirane Španjolske (1:4). To znači da Španjolska i Belgija vode u skupini s po tri boda, a Hrvatska i Estonija na dnu ljestvice čekaju prve bodove. Pobjeda u ovom izravnom dvoboju nameće se kao jedina opcija za ostanak u igri za prolazak u nokaut fazu turnira koji se održava u Estoniji.

Utakmicu Hrvatska - Estonija na UEFA U-17 2026 Euru možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i platformi Voyo. ​

Prvi međusobni ogled na velikom natjecanju

Ovo će biti prvi međusobni ogled ovih selekcija, što dvoboju daje dozu neizvjesnosti. Ipak, forma ide na stranu Hrvatske. Dok su Vatreni u kvalifikacijama pokazali snagu, Estonci su kao domaćini bili pošteđeni tog ciklusa, a u pripremnom razdoblju bilježili su slabe rezultate. Statistika otkriva da je Estonija u zadnja četiri nastupa postigla samo jedan pogodak, a primila čak osam. S druge strane, Hrvatska, unatoč nizu remija uoči Eura, pokazuje veću napadačku konstantu i bolju organizaciju igre.

Hrvatsku, za koju nastupaju talenti poput napadača Luke Bartolovića i Juraja Frigana, čeka težak zadatak protiv motiviranog domaćina pred njihovim navijačima. Pritisak je velik, no pobjeda bi širom otvorila vrata borbe za drugi krug.