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VJEROVALI ILI NE /

Jeste li primijetili što se dogodilo? Dalićev potez izazvao pomutnju: 'Što je bilo u toj vrećici?'

Jeste li primijetili što se dogodilo? Dalićev potez izazvao pomutnju: 'Što je bilo u toj vrećici?'
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Foto: Charlotte Wilson/Getty images/Profimedia

Susret Dalića i Tuchela privukao pažnju

18.6.2026.
13:04
Maj Gašparac
Charlotte Wilson/Getty images/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 (2-2) u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama. 

Dan nakon susreta, jedan događaj sa samog početka, prije prvog sučevog zvižduka, privukao je pažnju britanskih medija.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić došao je do engleskog kolege Thomasa Tuchela i uručio mu vrećicu s poklonima, nakon čega su se rukovali.

Vjerovali ili ne, taj je Dalićev potez privukao veliku pažnju i na društvenim mrežama se vodi rasprava oko toga što je to moglo biti u vrećici.

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