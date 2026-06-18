Jeste li primijetili što se dogodilo? Dalićev potez izazvao pomutnju: 'Što je bilo u toj vrećici?'
Susret Dalića i Tuchela privukao pažnju
Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 (2-2) u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama.
Dan nakon susreta, jedan događaj sa samog početka, prije prvog sučevog zvižduka, privukao je pažnju britanskih medija.
Hrvatski izbornik Zlatko Dalić došao je do engleskog kolege Thomasa Tuchela i uručio mu vrećicu s poklonima, nakon čega su se rukovali.
Vjerovali ili ne, taj je Dalićev potez privukao veliku pažnju i na društvenim mrežama se vodi rasprava oko toga što je to moglo biti u vrećici.