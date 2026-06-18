Evo što smo naučili iz teškog poraza Hrvatske od Engleske

Hrvatska reprezentacija Svjetsko prvenstvo otvorila je teškim porazom od Engleske. No, 4:2 protiv Engleske u Dallasu nije samo upisani minus u rubrici rezultata; to je bila utakmica koja je ogolila nekoliko novih i zabrinjavajućih pukotina u igri hrvatske nogometne reprezentacije. Unatoč borbenom prvom poluvremenu, konačni ishod i, još važnije, način na koji se do njega došlo, otkrili su pet ključnih spoznaja o trenutnom stanju Dalićeve momčadi.

Obrambena tranzicija postala je alarmantna slabost

Iako se znalo da obrana nije najčvršći dio momčadi, dvoboj s Engleskom pokazao je kronične probleme u branjenju prekida i brzih kontranapada. Drugi pogodak Harryja Kanea, koji je nakon udarca iz kuta ostao neshvatljivo sam, te četvrti gol Marcusa Rashforda nakon munjevite tranzicije, bolno su istaknuli golem nedostatak organizacije i koncentracije. Protivnici visoke klase takve poklone ne praštaju, a Hrvatska je u Dallasu bila previše darežljiva.

Fizički i mentalni pad u nastavku

Dva povratka iz rezultatskog minusa u prvom dijelu pokazala su karakter, no drugo poluvrijeme donijelo je potpuni raspad. Pogodak Judea Bellinghama već u 47. minuti djelovao je kao nokaut od kojeg se momčad nije oporavila. Engleska je zagospodarila terenom, a hrvatski igrači djelovali su fizički inferiorno i mentalno slomljeno. Taj nagli pad u igri i energiji otvara pitanje jesu li Vatreni stigli na turnir dovoljno spremni za ritam koji nameću vrhunske selekcije.

Mlade snage nose napadačku iskru

U moru negativnosti, bljesnula je i pokoja svijetla točka. Golovi Martina Baturine i Petra Muse pokazali su da nova generacija ima kvalitetu i drskost preuzeti odgovornost na najvećoj sceni. Baturinin sjajan udarac s distance i Musin golgeterski instinkt uoči poluvremena donijeli su nadu i potvrdili da napadačka budućnost reprezentacije ima potencijal, čak i kada veteranima ne ide.

Ni najiskusniji nisu imuni na pogreške

Utakmica je razbila mit o nepogrešivosti senatora. Kapetan Luka Modrić skrivio je kazneni udarac na početku susreta, dok je Joško Gvardiol, stup obrane, odigrao jednu od slabijih utakmica u dresu reprezentacije. Te neočekivane pogreške ključnih igrača pokazale su da su i oni podložni oscilacijama pod pritiskom, što je dodatni razlog za brigu u nastavku natjecanja.

Taktička postava nije donijela sigurnost

Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za formaciju s tri braniča kako bi osigurao čvrst blok. Međutim, taktička zamisao pokazala se neuspješnom. Obrana je bila propusna, što potvrđuju četiri primljena gola i činjenica da je Dominik Livaković unatoč svemu bio jedan od boljih pojedinaca s nekoliko važnih obrana. Prisilna promjena sustava tijekom utakmice jasan je pokazatelj da početni plan nije funkcionirao.