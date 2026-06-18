FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
START IZ NOĆNE MORE /

Evo što smo naučili iz teškog poraza Hrvatske od Engleske

Evo što smo naučili iz teškog poraza Hrvatske od Engleske
×
Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia

Poraz Vatrenih na otvaranju SP-a otkrio mnoge slabosti

18.6.2026.
11:43
Antonela Ištvan
Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska reprezentacija Svjetsko prvenstvo otvorila je teškim porazom od Engleske. No, 4:2 protiv Engleske u Dallasu nije samo upisani minus u rubrici rezultata; to je bila utakmica koja je ogolila nekoliko novih i zabrinjavajućih pukotina u igri hrvatske nogometne reprezentacije. Unatoč borbenom prvom poluvremenu, konačni ishod i, još važnije, način na koji se do njega došlo, otkrili su pet ključnih spoznaja o trenutnom stanju Dalićeve momčadi.

Obrambena tranzicija postala je alarmantna slabost

Iako se znalo da obrana nije najčvršći dio momčadi, dvoboj s Engleskom pokazao je kronične probleme u branjenju prekida i brzih kontranapada. Drugi pogodak Harryja Kanea, koji je nakon udarca iz kuta ostao neshvatljivo sam, te četvrti gol Marcusa Rashforda nakon munjevite tranzicije, bolno su istaknuli golem nedostatak organizacije i koncentracije. Protivnici visoke klase takve poklone ne praštaju, a Hrvatska je u Dallasu bila previše darežljiva.

Fizički i mentalni pad u nastavku

Dva povratka iz rezultatskog minusa u prvom dijelu pokazala su karakter, no drugo poluvrijeme donijelo je potpuni raspad. Pogodak Judea Bellinghama već u 47. minuti djelovao je kao nokaut od kojeg se momčad nije oporavila. Engleska je zagospodarila terenom, a hrvatski igrači djelovali su fizički inferiorno i mentalno slomljeno. Taj nagli pad u igri i energiji otvara pitanje jesu li Vatreni stigli na turnir dovoljno spremni za ritam koji nameću vrhunske selekcije.

Mlade snage nose napadačku iskru

U moru negativnosti, bljesnula je i pokoja svijetla točka. Golovi Martina Baturine i Petra Muse pokazali su da nova generacija ima kvalitetu i drskost preuzeti odgovornost na najvećoj sceni. Baturinin sjajan udarac s distance i Musin golgeterski instinkt uoči poluvremena donijeli su nadu i potvrdili da napadačka budućnost reprezentacije ima potencijal, čak i kada veteranima ne ide.

Ni najiskusniji nisu imuni na pogreške

Utakmica je razbila mit o nepogrešivosti senatora. Kapetan Luka Modrić skrivio je kazneni udarac na početku susreta, dok je Joško Gvardiol, stup obrane, odigrao jednu od slabijih utakmica u dresu reprezentacije. Te neočekivane pogreške ključnih igrača pokazale su da su i oni podložni oscilacijama pod pritiskom, što je dodatni razlog za brigu u nastavku natjecanja.

Taktička postava nije donijela sigurnost

Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za formaciju s tri braniča kako bi osigurao čvrst blok. Međutim, taktička zamisao pokazala se neuspješnom. Obrana je bila propusna, što potvrđuju četiri primljena gola i činjenica da je Dominik Livaković unatoč svemu bio jedan od boljih pojedinaca s nekoliko važnih obrana. Prisilna promjena sustava tijekom utakmice jasan je pokazatelj da početni plan nije funkcionirao.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Engleska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike