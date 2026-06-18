Poraz od Engleske je zabrinuo mnoge, ali nije trebao: Evo što Hrvatsku sada čeka

Hrvatska je u srijedu kasno navečer odigrala svoju prvu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Unatoč uspješnom pariranju u prvom dijelu, Hrvatska je u drugom poluvremenu pokleknula i izgubila 4-2 od Engleske, što je mnoge zabrinulo kako bi "Vatreni" mogli ispasti s turnira.

No, to se gotovo sigurno neće dogoditi. Naime, popularni profil na X-u Football Meets Data, koji se bavi predviđanjem nogometnih rezultata kroz algoritamske kalkulacije, izračunao je kako Hrvatska ima 87 % šanse za proći skupinu L. Prema njihovim izračunima, Engleska je pobjedom protiv Hrvatske gotovo sigurno (94%) osvojila prvo mjesto. Druga bi trebala biti Hrvatska, treća Gana, dok bi na posljednjem mjestu trebala biti Panama.

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 make a huge step towards winning Group L! pic.twitter.com/6XoRa5uReg — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 17, 2026

Ako se takve predikcije pokažu točnima, Hrvatska bi trebala ići na drugu momčad skupine K, što bi trebali biti Portugal ili Kolumbija.

Engleska bi pak, kao prva momčad skupine L, po ovim kalkulacijama trebala izbjeći sve "velike momčadi" sve do četvrtfinala, kada bi im mogao zaprijetiti potencijalni susret s Brazilom, budući da pobjednik skupine L igra protiv trećeplasirane momčadi iz skupina E, H, I, J ili K, ovisno o plasmanu u poretku trećeplasiranih. Za sada kalkulacije kažu da bi to trebala biti Demokratska republika Kongo.

Draw in 🇨🇩 v 🇵🇹 resulted in quite a shift in the projected bracket!



🇨🇴 Colombia and 🇵🇹 Portugal now switched positions, and the entry of K3 into the mix rearranged who plays whom.



▪️🇵🇹 POR now paired with 🇭🇷 CRO

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENG now paired with 🇨🇩 COD

▪️🇨🇴 COL now paired with 🇸🇳 SEN… pic.twitter.com/GZdEbByRUk — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 18, 2026

Ne treba ni napominjati da se ovdje radi samo o kalkulacijama superračunala, a ne o gotovoj stvari. Rezultati kakve je Football Meets Data prikazao proizlaze iz više od tisuću simulacija koje je superračunalo napravilo koristeći posebne algoritme, a ovo su bili samo najčešći rezultati.

Također, valja podsjetiti da čak i ako se dogodi najgori scenarij i Hrvatska izgubi i sljedeću utakmicu (dvoboj protiv Paname), to ne znači da Hrvatska ispada s turnira jer je FIFA-ino proširenje Svjetskog prvenstva omogućilo da čak osam od 12 trećeplasiranih momčadi prođe dalje.

U slučaju da Hrvatska završi na trećem mjestu i bude među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, igrala bi protiv pobjednika skupine K u kojoj se nalaze Demokratska Republika Kongo, Portugal, Uzbekistan i Kolumbija.

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