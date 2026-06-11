Danas počinje Svjetsko prvenstvo, prvo po novim pravilima: Evo svih promjena

Danas počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. No ono neće biti upamćeno samo po rekordnom broju sudionika.

Bit će to turnir koji iz temelja mijenja pravila i duh igre, uvodeći promjene toliko duboke da će nogomet kakav poznajemo zauvijek izgledati drugačije.

Od proširenog formata s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice, preko novog protokola za izvođenje himni, do radikalnih alata za suzbijanje nesportskog ponašanja i odugovlačenja, FIFA i Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) kreću u totalnu ofenzivu s ciljem promjene igre iz temelja

Novi format i "patriotizam"

Prva i najočitija promjena je širenje turnira s 32 na 48 reprezentacija, raspoređenih u dvanaest skupina po četiri momčadi. U novu, nokaut fazu šesnaestine finala proći će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine, uz osam najboljih trećeplasiranih. No, promjene počinju i prije prvog sučevog zvižduka. Ukinuto je tradicionalno linijsko postrojenje igrača tijekom intoniranja himni. Umjesto toga, svaka će se momčad okupiti ispred divovske zastave svoje zemlje raširene na terenu, u potezu osmišljenom da "pojača patriotske osjećaje i doda više uzbuđenja ceremonijama prije utakmica". Cilj je stvoriti snažnije nacionalne trenutke i vizualno impresivniji uvod u svaki dvoboj.

Rat protiv odugovlačenja igre

Jedan od ključnih ciljeva novih pravila jest iskorijeniti namjerno zadržavanje vremena, koje godinama frustrira i navijače i same aktere. Pierluigi Collina, predsjednik FIFA-inog sudačkog odbora, najavio je set mjera koje bi trebale drastično ubrzati tempo igre.

Igrač koji izlazi s terena tijekom zamjene imat će samo deset sekundi da napusti igralište na najbližoj točki. Ako prekorači to vrijeme, njegova zamjena morat će pričekati najmanje minutu prije nego što uđe u igru, ostavljajući svoju momčad u tom periodu s igračem manje. Sličan pritisak uvodi se i za prekide. Suci će moći pokrenuti petsekundno odbrojavanje za izvođenje auta ili gol-auta ako procijene da igrač namjerno odugovlači. Istekne li vrijeme, posjed se predaje protivniku: aut za suparničku momčad s istog mjesta, odnosno korner ako se radilo o gol-autu.

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"Ne očekujemo da ćemo dodijeliti mnogo kornera na ovaj način. Očekujemo da će igrači poštovati zadana ograničenja", objasnio je Collina. Značajna promjena odnosi se i na medicinsku pomoć. Svaki igrač kojemu se pomoć ukaže na terenu morat će ga napustiti i pričekati jednu minutu prije povratka u igru. Iznimke postoje za ozljede vratara, sudare suigrača, teške ozljede ili ako je igrač ozlijeđen u prekršaju koji je sankcioniran kartonom.

Proširene ovlasti VAR-a

Tehnologija dobiva još veće ovlasti kako bi se ispravile očite nepravde. VAR će odsad moći intervenirati u tri nove situacije: kod očito pogrešno dodijeljenog drugog žutog kartona, u slučajevima pogrešnog identiteta kod bilo kojeg kartona te kod neispravno dosuđenog kornera, pod uvjetom da se odluka može promijeniti bez odgađanja nastavka igre.

Ipak, najviše pozornosti privlače nova pravila o izravnim crvenim kartonima. Svaki igrač koji tijekom konfrontacije s protivnikom ili sucem prekrije usta rukom, dresom ili na bilo koji drugi način bit će isključen. Pravilo je uvedeno kako bi se spriječilo skrivanje rasističkih, homofobnih ili drugih uvredljivih komentara, a potaknuto je, između ostalog, i incidentom između Viniciusa Juniora i Gianluce Prestiannija. "Ako je razgovor prijateljski, igrači to mogu nastaviti činiti. Ali kad je situacija konfrontacijska, to je potpuno druga priča. Pokrivanje usta znači da radite nešto potencijalno vrlo pogrešno", naglasio je Collina. Također, crvenim kartonom kaznit će se i svaki igrač koji napusti teren u znak prosvjeda protiv sudačke odluke. Ova je mjera izravna posljedica događaja iz finala Afričkog kupa nacija, kada je reprezentacija Senegala nakratko napustila teren.

Amerikanizacija sporta

No, ako pitate ljubitelje nogometa glavna promjena dolazi van terena, točnije prekomjerna amerikanizacija sporta. Uvedene su obvezne trominutne pauze za hidrataciju oko 22. minute svakog poluvremena, bez obzira na vremenske uvjete. Iako je primarni cilj zaštita zdravlja igrača, ove pauze služit će i kao prilika trenerima za davanje uputa.

Vrhunac spektakla dogodit će se u finalu 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyju, gdje će se po prvi put u povijesti održati poluvrijeme u stilu Super Bowla. Kao glavne zvijezde najavljeni su glazbeni divovi Madonna, Shakira i BTS, a cijeli će događaj kurirati Chris Martin iz Coldplaya.

Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia

Ove sveobuhvatne promjene jasno pokazuju smjer u kojem se nogomet kreće. FIFA želi bržu, čišću i dinamičniju igru na terenu, upakiranu u globalni zabavni proizvod bez premca. Za neke je to pokušaj pridobivanja novih publika, a za druge napad na sport kakav poznajemo i volimo.