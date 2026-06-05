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SVEČANOST TRENUTKA /

Još jedna velika promjena pred SP: Izvođenje himni bit će posebno i potpuno drugačije

Još jedna velika promjena pred SP: Izvođenje himni bit će posebno i potpuno drugačije
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Foto: Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

FIFA želi uključiti i igrače koji nisu u prvih 11

5.6.2026.
9:45
Sportski.net
Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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FIFA uvodi još jednu promjenu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. Ovaj put se promjena tiče ceremonije sviranja nacionalnih himni uoči utakmice.

Naime, FIFA želi uključiti i igrače koji nisu u prvih 11 i tako još više staviti naglasak na svečanosti trenutka i napraviti svaku od 104 utakmice spektaklom. The Athletic je izvijestio da će uoči utakmice svi igrači biti postavljeni oko središnjeg kruga terena prije intoniranja himni. 

"Ceremonija će također uključivati ​​​​i velike zastave država, a igrači će ulaziti na teren kroz poseban luk najbliži tunelu", piše The Athletic. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino je promjenu uokvirio kao dio šireg nastojanja turnira da stvori jače iskustvo utakmice. Njegovo objašnjenje usredotočilo se na jedinstvo, ponos i emocionalnu težinu predstavljanja zemlje na najvećoj pozornici.

"To što će svi igrači i suci biti okrenuti jedni prema drugima u središnjem krugu tijekom nacionalnih himni stvorit će trenutak jedinstva, ponosa i emocija koji istinski pripadaju momčadima i svima. Svjetsko prvenstvo u nogometu je za svakog igrača i svakog navijača, a ova nova ceremonija prije utakmice to odražava", kazao je čelnik FIFA-e.

Vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi.

Svjetsko Prvenstvo 2026.FifaGianni InfantinoHimne
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