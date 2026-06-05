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KOŠTALA IH BJELOKOST /

Francuska više nije prva reprezentacija svijeta: Dogodila se promjena uoči SP-a

Francuska više nije prva reprezentacija svijeta: Dogodila se promjena uoči SP-a
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Foto: Abdullah Firas/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Kiks je upisala i Španjolska u isto vrijeme remiziravši s Irakom 1-1

5.6.2026.
9:22
Sportski.net
Abdullah Firas/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Šest dana uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. Francuska je izgubila prvo mjesto na FIFA-inoj rang-listi. Francuzi su izgubili od Obale Bjelokosti u prijateljskoj utakmici u Nantesu 2-1.

Kiks je upisala i Španjolska u isto vrijeme remiziravši s Irakom 1-1, a kako je FIFA uvela praćenje renkinga uživo, imamo novog lidera, a to je branitelj naslova svjetskog prvaka, Argentina. Oni su na trenutno 1875 bodova, samo dva boda ispred Španjolske koja je protiv Iraka izgubila 3,4 boda. Francuzi su izgubili 7,9 bodova i skliznuli su s prvog na treće mjesto.

 

 

Ostatak top 10 se nije mijenjao. Četvrta je Engleska pa slijede Portugal, Brazil, Maroko, Nizozemska, Belgija i Njemačka, a na 11. mjestu je i dalje Hrvatska s 1712 bodova, 19 bodova iza desetoplasirane Njemačke. 

Zanimljivo je da će Argentina Svjetsko prvenstvo dočekati kao branitelj naslova i kao vodeća na FIFA renkingu, ali nikada prva reprezentacija s tog renkinga nije osvojila SP, a posljednji je naslov obranio Brazil još 1962. godine.

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