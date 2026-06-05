Francuska više nije prva reprezentacija svijeta: Dogodila se promjena uoči SP-a

Šest dana uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. Francuska je izgubila prvo mjesto na FIFA-inoj rang-listi. Francuzi su izgubili od Obale Bjelokosti u prijateljskoj utakmici u Nantesu 2-1.

Kiks je upisala i Španjolska u isto vrijeme remiziravši s Irakom 1-1, a kako je FIFA uvela praćenje renkinga uživo, imamo novog lidera, a to je branitelj naslova svjetskog prvaka, Argentina. Oni su na trenutno 1875 bodova, samo dva boda ispred Španjolske koja je protiv Iraka izgubila 3,4 boda. Francuzi su izgubili 7,9 bodova i skliznuli su s prvog na treće mjesto.

🚨 BREAKING



🇦🇷 Argentina jumps to the top of the World Ranking!



🏆 FIFA World Ranking (as of 4 June):



1️⃣ 🇦🇷 1875 📈📈

2️⃣ 🇪🇸 1873 (➖3.4)

3️⃣ 🇫🇷 1869 📉📉 (➖7.9)

4️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1826

5️⃣ 🇵🇹 1764

6️⃣ 🇧🇷 1763

7️⃣ 🇲🇦 1757

8️⃣ 🇳🇱 1751

9️⃣ 🇧🇪 1740

🔟 🇩🇪 1731



📉 🇫🇷 France fell from 1st to 3rd… — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 4, 2026

Ostatak top 10 se nije mijenjao. Četvrta je Engleska pa slijede Portugal, Brazil, Maroko, Nizozemska, Belgija i Njemačka, a na 11. mjestu je i dalje Hrvatska s 1712 bodova, 19 bodova iza desetoplasirane Njemačke.

Zanimljivo je da će Argentina Svjetsko prvenstvo dočekati kao branitelj naslova i kao vodeća na FIFA renkingu, ali nikada prva reprezentacija s tog renkinga nije osvojila SP, a posljednji je naslov obranio Brazil još 1962. godine.