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Evo kojeg igrača Florentino Perez želi platiti 150 milijuna eura, mnogi će ostati u čudu

Evo kojeg igrača Florentino Perez želi platiti 150 milijuna eura, mnogi će ostati u čudu
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Foto: Alejandro Matias/imago sportfotodienst/Profimedia

Perez najavio najveći transfer u povijesti Reala

5.6.2026.
9:09
M.G.
Alejandro Matias/imago sportfotodienst/Profimedia
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Predsjednik Real Madrida Florentino Perez uoči predsjedničkih izbora u 'Kraljevskom klubu' najavio je transfer od 150 milijuna eura. Perezov protukandidat na predsjedničkim izborima bit će Enrique Riquelme, a posljednjih tjedana obojica najavljuju velike transfere.

Perez je uči izbora, koji se održavaju ove nedjelje, već rekao da je dogovorio dolazak trenera Josea Mourinha te braniča Denzela Dumfriesa i Ibrahime Konatea, a sada je najavio slanje ponude 150 milijuna eura za novo pojačanje, ne navodeći o kojem se točno igraču radi.

"U utorak ću velikom klubu poslati ponudu za vrhunskog igrača. Ponudit ću 150 milijuna eura, što će biti najveći iznos koji je Real Madrid ikad platio. Nikad nećete pogoditi o kome se radi", rekao je i dodao da nije riječ o Haalandu, Oliseu niti bilo kome iz Premier lige.

Španjolska novinarka Arancha Rodriguez doznala je da je to Perezovo misteriozno pojačanje vezni igrač PSG-a João Neves (21). Cope je potvrdio da je riječ o Nevesu i dodao da Perez neće stati s ponudom od 150 milijuna eura, već da ju je spreman i povećati jer će učiniti sve da igrač stigne u Real.

Središnji veznjak Neves ključan je igrač PSG-a u koji je stigao 2024. godine iz Benfice za 66 milijuna eura, a do sada je za parišku ekipu nastupio u 97 utakmica uz učinak od 14 golova i isto toliko asistencija.

Florentino PerezReal MadridTransfer
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