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KAKO NE, JOSE /

Mourinho uvjerava Benficu: 'Video u opremi Reala je umjetna inteligencija'

Mourinho uvjerava Benficu: 'Video u opremi Reala je umjetna inteligencija'
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Foto: Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Mourinho je potpisao ugovor s Los Blancosima do 2029. godine

4.6.2026.
8:32
Sportski.net
Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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José Mourinho kontaktirao je Benficu i uvjerio ih da nije snimio video u kojem se pojavljuje odjeven u opremu Real Madrida te da je snimka generirana umjetnom inteligencijom, doznaje portugalski Record.

Podsjetimo, Predsjednik Florentino Perez objavio je video u kojem se vrte riječi "Govore i govore i govore...", a onda slijedi Jose Mourinho u majici Reala i izgovara riječ "Da". To je dokaz da je i službeno sve dogovoreno između prvog čovjeka Reala i Josea Mourinha. Ipak, to ne znači da će Mourinho preuzeti klub jer Perez možda ne ostane na toj poziciji.

 

 

Naime, u Realu traju izbori za predsjednika između njega i Enriquea Riquelmea koji je bio na televizijskom gostovanju točno kada je puštena snimka s Mourinhom. Ako Perez ostane predsjednik Reala, sada je jasno, Jose Mourinho po drugi put će postati trenerom Real Madrida. Perez je veliki favorit za pobjedu nad rivalom Enriqueom Riquelmeom na izborima koji će se održati 7. lipnja.

Mourinho je potpisao ugovor s Los Blancosima do 2029. godine, a Benfici je pripalo 15 milijuna eura što je istovjetno Joseovoj godišnjoj plaći.

Jose MourinhoBenficaReal Madrid
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