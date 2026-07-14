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RATNI BRODOVI U AKCIJI /

Operacija je počela: SAD opet uveo blokadu iranskih luka

Operacija je počela: SAD opet uveo blokadu iranskih luka
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Foto: Us Navy/Us Navy/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija

Američki predsjednik Donald Trump je ranije u utorak odustao od prijedloga o naplati naknade od 20 posto za nadzor Hormuškog tjesnaca

14.7.2026.
23:08
Hina
Us Navy/Us Navy/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija
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Američka vojska objavila je u utorak da je ponovno uvela blokadu brodovima koji ulaze i izlaze iz iranskih luka.

U operaciji koja je počela u 22 sata po hrvatskom vremenu sudjeluje 20 ratnih brodova i Bliskim istokom operira više stotina zrakoplova, priopćilo je središnje zapovjedništvo vojske.

Ranije je izvijestilo da je s istim ciljem pokrenulo napade na Iran treću noć zaredom.

Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u više gradova, uključujući Bushehr u kojem se nalazi nuklearna elektrana.

Tehran je objavio da je iranska vojska napala američke baze u Bahrainu i Jordan nakon što je ranije pogodila dva tankera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Američki predsjednik Donald Trump je ranije u utorak odustao od prijedloga o naplati naknade od 20 posto za nadzor Hormuškog tjesnaca, rekavši da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama.

Trumpov preokret

Nakon što je SAD početkom tjedna pokrenuo napade na Iran Teheran je objavio da je zatvorio Hormuški tjesnac, što je u ponedjeljak potaknulo Trumpa da ponovno uvede blokadu iranskog brodarstva i predloži uvođenje naknade.

Ali nešto manje od pet sati prije nego što se naknada trebala početi naplaćivati, Trump je rekao da je Hormuz otvoren za sav brodski promet osim iranskog.

"Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20 posto trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama", objavio je Trump na platformi Truth Social.

SAD bi uvođenjem naknade od 20 posto mogao zarađivati oko 240 milijuna dolara dnevno.

UN-ova agencija za pomorski promet priopćila je da se protivi bilo kakvim naknadama za tjesnace koji se koriste u međunarodnoj plovidbi te da ne postoji pravna osnova za uvođenje obveznih pristojbi za prijevoz tereta.

Trump je rekao da ne misli da bi itko trebao imati pravo naplaćivati ​​​​naknadu brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

"Ne sviđa mi se koncept naknade, ali istovremeno nije pošteno da štitimo ovaj tjesnac za cijeli svijet", rekao je američki predsjednik novinarima.

IranSadBliski IstokRat U IranuDonald Trump
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