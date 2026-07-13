FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASTU CIJENE NAFTE /

Trump naredio novu rundu udara na Iran, stigao žestoki odgovor iz Teherana

Trump naredio novu rundu udara na Iran, stigao žestoki odgovor iz Teherana
×
Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Navodi se kako je cilj spriječiti Teheran da 'napada civilne posade i komercijalne brodove' u tjesnacu

13.7.2026.
6:16
Hina
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade u ponedjeljak, a Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran rekao da je napao baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Američke snage "ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice, kao i male brodove", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, spominjući "desetke ciljeva".

Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Teherana, tvrdi je da je napala baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, objavila je iranska novinska agencija IRNA.

Diplomatski napori "svedeni na ništa", tvrdi Teheran.

Rasplamsavanje sukoba utjecalo je na cijena nafte. Cijena nafte Brent iz Sjevernog mora za isporuku u rujnu, porasla je za 3,85 posto na 78,94 dolara po barelu. 

Njezin američki ekvivalent, West Texas Intermediate za isporuku u kolovozu, porastao je za 3,84 posto, na 74,15 dolara po barelu.

Trump naredio udare

Američka vojska objavila je u nedjelju da je pokrenula novu rundu udara na Iran, kako bi ga spriječila u napadu na brodove u Hormuškom tjesnacu.

Prema poruci na X-u američkog središnjeg zapovjedništva, udari su nastavljeni u 17:00 sati po washingtonskom vremenu (21:00 GMT).

Navodi se kako je cilj spriječiti Teheran da "napada civilne posade i komercijalne brodove" u tjesnacu.

"Vrhovni zapovjednik naredio je ove udare kako bi natjerao Iran da se ponaša odgovornije", dodala je vojska, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

SadRat U IranuBliski IstokNapadDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike