Trump naredio novu rundu udara na Iran, stigao žestoki odgovor iz Teherana
Navodi se kako je cilj spriječiti Teheran da 'napada civilne posade i komercijalne brodove' u tjesnacu
Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade u ponedjeljak, a Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran rekao da je napao baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
Američke snage "ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice, kao i male brodove", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, spominjući "desetke ciljeva".
Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Teherana, tvrdi je da je napala baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, objavila je iranska novinska agencija IRNA.
Diplomatski napori "svedeni na ništa", tvrdi Teheran.
Rasplamsavanje sukoba utjecalo je na cijena nafte. Cijena nafte Brent iz Sjevernog mora za isporuku u rujnu, porasla je za 3,85 posto na 78,94 dolara po barelu.
Njezin američki ekvivalent, West Texas Intermediate za isporuku u kolovozu, porastao je za 3,84 posto, na 74,15 dolara po barelu.
Trump naredio udare
Američka vojska objavila je u nedjelju da je pokrenula novu rundu udara na Iran, kako bi ga spriječila u napadu na brodove u Hormuškom tjesnacu.
Prema poruci na X-u američkog središnjeg zapovjedništva, udari su nastavljeni u 17:00 sati po washingtonskom vremenu (21:00 GMT).
Navodi se kako je cilj spriječiti Teheran da "napada civilne posade i komercijalne brodove" u tjesnacu.
"Vrhovni zapovjednik naredio je ove udare kako bi natjerao Iran da se ponaša odgovornije", dodala je vojska, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.