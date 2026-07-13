Trump naredio novu rundu udara na Iran, stigao žestoki odgovor iz Teherana

Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade u ponedjeljak, a Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran rekao da je napao baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Američke snage "ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice, kao i male brodove", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, spominjući "desetke ciljeva".

Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Teherana, tvrdi je da je napala baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, objavila je iranska novinska agencija IRNA.

Diplomatski napori "svedeni na ništa", tvrdi Teheran.

Rasplamsavanje sukoba utjecalo je na cijena nafte. Cijena nafte Brent iz Sjevernog mora za isporuku u rujnu, porasla je za 3,85 posto na 78,94 dolara po barelu.

Njezin američki ekvivalent, West Texas Intermediate za isporuku u kolovozu, porastao je za 3,84 posto, na 74,15 dolara po barelu.

Trump naredio udare

Američka vojska objavila je u nedjelju da je pokrenula novu rundu udara na Iran, kako bi ga spriječila u napadu na brodove u Hormuškom tjesnacu.

Prema poruci na X-u američkog središnjeg zapovjedništva, udari su nastavljeni u 17:00 sati po washingtonskom vremenu (21:00 GMT).

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Navodi se kako je cilj spriječiti Teheran da "napada civilne posade i komercijalne brodove" u tjesnacu.

"Vrhovni zapovjednik naredio je ove udare kako bi natjerao Iran da se ponaša odgovornije", dodala je vojska, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.