Nakon američkih napada odjeknule nove eksplozije, ima mrtvih i ranjenih

Iranski mediji u nedjelju su izvijestili o novim eksplozijama na južnoj obali blizu Hormuškog tjesnaca, nakon vala noćnih američkih napada.

Novinska agencija Tasnim javila je da je do detonacija došlo u lučkom gradu Bandar Abasu i nedaleko od otoka Kešma u Perzijskom zaljevu. Prvotno nije bilo detalja o uzroku eksplozija.

Državna novinska agencija IRNA izvijestila je o "neprijateljskim napadima" u Bandar Abasu, gdje su se uzastopne eksplozije mogle čuti u nekoliko dijelova grada u nedjelju navečer. Prema izvješćima, područja u pitanju dom su vojnim postrojenjima, a incident se istražuje.

Provladina novinska agencija Mehr izvijestila je da je šef telekomunikacija pokrajine Hormozgan ubijen u Kešmu iako prvotno nije bilo jasno kad je točno ubijen. Navodno je poslan na otok zbog popravka telekomunikacijske infrastrukture. Mehr je naveo da su još dva djelatnika ozlijeđena.