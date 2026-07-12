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NEMA MIRA U IRANU /

Nakon američkih napada odjeknule nove eksplozije, ima mrtvih i ranjenih

Nakon američkih napada odjeknule nove eksplozije, ima mrtvih i ranjenih
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Foto: Ilustracija SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Do detonacija je došlo u lučkom gradu Bandar Abasu i nedaleko od otoka Kešma u Perzijskom zaljevu

12.7.2026.
20:50
Hina
Ilustracija SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
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Iranski mediji u nedjelju su izvijestili o novim eksplozijama na južnoj obali blizu Hormuškog tjesnaca, nakon vala noćnih američkih napada.

Novinska agencija Tasnim javila je da je do detonacija došlo u lučkom gradu Bandar Abasu i nedaleko od otoka Kešma u Perzijskom zaljevu. Prvotno nije bilo detalja o uzroku eksplozija.

Državna novinska agencija IRNA izvijestila je o "neprijateljskim napadima" u Bandar Abasu, gdje su se uzastopne eksplozije mogle čuti u nekoliko dijelova grada u nedjelju navečer. Prema izvješćima, područja u pitanju dom su vojnim postrojenjima, a incident se istražuje. 

Provladina novinska agencija Mehr izvijestila je da je šef telekomunikacija pokrajine Hormozgan ubijen u Kešmu iako prvotno nije bilo jasno kad je točno ubijen. Navodno je poslan na otok zbog popravka telekomunikacijske infrastrukture. Mehr je naveo da su još dva djelatnika ozlijeđena.

IranEksplozijeHormuški Tjesnac
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