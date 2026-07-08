FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U HORMUZU /

Doznajemo u kakvom su stanju hrvatski pomorci koji su bili na pogođenom brodu

Američki predsjednik Donald Trump službeno je proglasio kraj privremenog prekida vatre s Iranom na NATO samitu u Ankari. Odluka dolazi nakon što su pogođeni brodovi u Hormuzu. Na jednom od njih bilo je i šestero Hrvata! RTL Danas doznaje da su dobro.

"Oni su sada na sigurnom, nitko od njih nije ozlijeđen. Prebačeni su u Oman i vjerojatno se brzo vraćaju svojim domovima", poručio je Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske. 

Što se dogodilo? 

Zbog požara u strojnici i plina koji prevozi brodu je prijetila eksplozija, prenosi Reuters. Što se točno dogodilo pitali smo i brodarsku kompaniju, međutim, nisu odgovorili. Katar, inače medijator u pregovorima SAD-a i Irana optužuje Teheran, ali oni nisu preuzeli odgovornost.

Više pogledajte u našem prilogu. 

VOYO logo
8.7.2026.
19:35
Ana Trcol
Hormuški TjesnacIranBrodHrvati
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa