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'HE'S BACK' /

Nitko ne zna što se događa s Macronom: Pogledajte francuskog 'Terminatora' u Ankari

Na samitu NATO-a u Ankari sunčane naočale francuskog predsjednika Macrona privukle su veliku pozornost. Prvi put ih je u zatvorenom prostoru nosio na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu početkom godine, a sada se s njima pojavio i na večeri koju je turski predsjednik Erdogan priredio uoči početka samita.

Iz Elizejske palače tvrde da ih nosi zbog problema s okom pa mu sunčane naočale olakšavaju boravak na jakom svjetlu, a budući da naočale nije skidao ni u zatvorenom prostoru, pojavile su se razne spekulacije. 

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8.7.2026.
17:00
RTL Danas
SamitAnkaraNatoEmmanucel MacronTerminatorNaočale
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