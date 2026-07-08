Nitko ne zna što se događa s Macronom: Pogledajte francuskog 'Terminatora' u Ankari

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Na samitu NATO-a u Ankari sunčane naočale francuskog predsjednika Macrona privukle su veliku pozornost. Prvi put ih je u zatvorenom prostoru nosio na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu početkom godine, a sada se s njima pojavio i na večeri koju je turski predsjednik Erdogan priredio uoči početka samita.
Iz Elizejske palače tvrde da ih nosi zbog problema s okom pa mu sunčane naočale olakšavaju boravak na jakom svjetlu, a budući da naočale nije skidao ni u zatvorenom prostoru, pojavile su se razne spekulacije.