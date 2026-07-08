Cijene vezova otišle u nebo, čarteraši bijesni na ACI: 'Skuplji smo od Azurne obale'

Novi val poskupljenja vezova u ACI marinama izazvao je nezadovoljstvo među čarter tvrtkama koje tvrde da rast troškova ozbiljno ugrožava njihovo poslovanje. Ističu kako su cijene u Hrvatskoj znatno više nego u konkurentskim nautičkim destinacijama poput Grčke, dok iz ACI-ja poručuju da ovogodišnje korekcije cijena u prosjeku iznose oko pet posto.

Dodatnu zabrinutost izazvao je i incident u ACI marini Žut, gdje se prije dva tjedna urušio dio gata. Nitko nije ozlijeđen, a uzrok se još utvrđuje.

Predstavnici čarter industrije upozoravaju da su troškovi vezova posljednjih godina znatno porasli.

"Trenutno su prosječne cijene dnevnih vezova od 150 do 500 eura, ovisno o veličini plovila, što je ogromna razlika ako uzmete u obzir da su u Grčkoj od 40 do 100 eura", kaže vlasnica i direktorica čarter tvrtke Katarina Vujević Babara.

Sličnu usporedbu iznosi i direktorica čarter tvrtke Sara Douzzan. "Cijene su svakako dvostruko više nego u konkurentskoj destinaciji Grčkoj, a čak i više nego na Azurnoj obali."

Posebno ističu rast cijena godišnjih vezova. "Prije pet godina vez za jedrilicu od 12 metara plaćali smo 8700 eura, a danas 12.100 eura. To je poskupljenje od gotovo 40 posto", navodi Vujević Babara.

ACI: Prosječno povećanje iznosi pet posto

Iz ACI-ja odbacuju tvrdnje o drastičnim poskupljenjima te ističu da su korekcije cijena provedene selektivno.

"Ukupni prosječni učinak ovogodišnjih korekcija iznosi oko pet posto, pri čemu su promjene provedene selektivno, ovisno o razdoblju, vrsti usluge i specifičnosti svake od 22 marine u ACI lancu", priopćili su za RTL Danas.

Prema riječima stručnjaka, Hrvatska i dalje ima najveću čarter flotu na Mediteranu, no ovogodišnja sezona donijela je neuobičajene trendove.

Osnivačica platforme Charter.hr Selma Ćubara kaže kako je vrhunac rezervacija ove godine stigao već krajem svibnja i početkom lipnja, umjesto tijekom srpnja i kolovoza. "To pokazuje da se gosti sve češće odlučuju na rezervaciju u posljednjem trenutku."

Čarter tvrtke tvrde da su zbog rasta cijena drugih turističkih usluga prisiljene spuštati cijene najma kako bi privukle goste.

"Kako bismo privukli klijente, moramo značajno diskontirati cijene jer im je sve drugo postalo preskupo. Možda će statistika noćenja na kraju izgledati dobro, ali to je isključivo zato što smo većinu kapaciteta prodali po sniženim cijenama", upozorava Douzzan.

Prema riječima Vujević Babare, prije pet godina jedrilica je trebala ostvariti oko četiri tjedna najma kako bi pokrila trošak godišnjeg veza, dok danas za isti trošak mora biti iznajmljena sedam do osam tjedana.

"Uz sve ostale troškove, to znači da se doslovno borimo za preživljavanje."

Hrvatska skuplja, ali nudi viši standard

Ćubara smatra da usporedba Hrvatske i Grčke ne bi trebala biti isključivo pitanje cijene. "U Hrvatskoj postoje stroža pravila vezana uz sigurnost plovidbe, vezivanje i ponašanje na moru, a naša mreža marina i infrastruktura neusporediva je s Grčkom. Upravo zato infrastruktura mora opravdati cijenu koju gosti plaćaju."

U međuvremenu je potvrđeno da se prije dva tjedna u ACI marini Žut urušio dio gata. U incidentu nije bilo ozlijeđenih, a uzrok se još istražuje.

"Na području ACI marine Žut trenutačno su u tijeku dodatni stručni pregledi, a gatovi će ostati privremeno zatvoreni do završetka procjena i donošenja odluka nadležnih tijela", poručili su iz ACI-ja.

RTL Danas zatražio je komentar i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, no iz Ministarstva su pitanja o stanju infrastrukture marina i cijenama vezova uputili na ACI.

Podsjetimo, premijer je uoči početka turističke sezone pozvao predstavnike turističkog sektora da cijene formiraju razumno kako bi Hrvatska ostala konkurentna na međunarodnom tržištu.