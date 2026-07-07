Prodaja nekretnina pala 42 posto, a cijene rastu? Stručnjak objasnio što se u Hrvatskoj događa

Cijene nekretnina u Hrvatskoj u godinu dana porasle 14 posto, dok je prosjek Europske unije pet posto. Istodobno je prodaja u Hrvatskoj u godinu dana pala nevjerojatnih 42 posto.

Zašto je to tako, odgovore je potražila reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić u razgovoru s Dubravkom Ranilovićem iz Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Kako cijene mogu i dalje rasti, a potražnja padati?

Puno je razloga za rast cijena, ali i puno razloga zašto pada promet nekretninama.

Promet nekretninama pada već četvrtu godinu zaredom. To nije od jučer. Jedan od razloga svakako je to što su cijene dijelom previsoke, ponuda je premala, a imamo i puno neaktiviranih stanova. Zato su pokrenute neke mjere koje se odnose na priuštivo stanovanje. Dakle, ponuda je premala.

A cijene i dalje jako rastu?

Rastu zato što razlozi kupnje nisu isključivo rješavanje stambenog pitanja. Kamatne stope su relativno niske, ali imamo relativno visoku inflaciju. U takvim okolnostima stambena nekretnina postala je investicija, pa mnogi kupuju stanove upravo kao ulaganje. Istodobno nemamo adekvatnu ponudu i nismo aktivirali velik broj nekretnina koje se nalaze izvan tržišta.

Ako je prodaja u godinu dana pala 42 posto i nastavi padati, može li doći do potpunog sloma tržišta i gotovo potpunog zaustavljanja prometa nekretninama?

Mislim da se neće dogoditi scenarij iz 2008. godine. Razlozi su danas drukčiji. Činjenica je da promet pada i da će se dobar dio cijena morati korigirati. Stvari će krenuti u drugom smjeru kada na red dođu oni koji nekretninu moraju prodati iz osobnih razloga. Sve dok je tržište ovako benevolentno i više ovisi o investicijama nego o stvarnim potrebama, situacija će biti ovakva.

Kada procjenjujete da bi se to moglo dogoditi?

To nitko ne može predvidjeti. Imamo i globalne čimbenike koji utječu na tržište nekretnina i gospodarstvo. U ovom trenutku to zaista nitko ne može reći. No činjenica je da promet pada već četvrtu godinu zaredom i da se dio nekretnina uopće ne može prodati. Na kraju se ne proda ni trećina nekretnina koje su ponuđene na tržištu. To znači da velik broj njih nije oglašen po realnim cijenama.

U utorak na snagu stupa novi zakon koji se odnosi na agencije za nekretnine. Hoće li donijeti više reda na tržištu?

Riječ je o Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama. Naša je djelatnost regulirana još od 2007. godine. Izmjene su ponajprije usmjerene na povećanje kazni za nelegalne posrednike kako bi one imale odvraćajući učinak. Nije namjera bila kažnjavati kolege. Temelj svega je ugovor o posredovanju. Primjerice, više nećete moći oglašavati nekretninu ako nemate ugovor o posredovanju.

Hoće li to donijeti veću zaštitu kupcima?

Svakako. Zakon ima više segmenata, slojevit je i donosi promjene koje su dijelom u korist posrednika, a dijelom manje. No očekujemo da će pozitivno utjecati na tržište i pružiti bolju zaštitu potrošačima.