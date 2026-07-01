Druga polovica 2026. donosi financijski blagoslov ovim znakovima: Stiže im brdo novca

Kako smo zaronili u drugu polovicu 2026. godine, astrološki se krajolik značajno mijenja, donoseći val optimizma. Planetarni tranziti najavljuju fazu ekspanzije, a ključnu ulogu ima Jupiter, planet poznat kao "Veliki Benefik".

Njegovo kretanje tradicionalno se povezuje s obiljem, srećom i prosperitetom. Iako će svi znakovi osjetiti dašak pozitivne energije, astrolozi ističu da će četiri horoskopska znaka doživjeti posebno snažan financijski uzlet.

Glavni pokretač ovih promjena jest tranzit Jupitera u znak Lava koji počinje krajem lipnja. Lav, kao fiksni vatreni znak, simbolizira hrabrost, kreativnost i samopouzdanje. Kada se Jupiter, planet ekspanzije, nađe u ovom znaku, on pojačava sve te kvalitete, stvarajući plodno tlo za ostvarenje ambicioznih ciljeva.

Ovaj astrološki događaj, koji se događa otprilike svakih dvanaest godina, donosi priliku za iskorak i ubiranje plodova. Energija će biti usmjerena na osobni izražaj i hrabro slijeđenje vlastitih vizija, što se izravno preslikava na potencijal za značajan materijalni dobitak.

Blizanci: Vrijeme je za naplatu komunikacijskih vještina

Za svestrane blizance, nadolazeće razdoblje označava početak realizacije. Njihova urođena sposobnost komunikacije i umrežavanja konačno dolazi na naplatu.

Prema nekim tumačenjima, ovo je razdoblje u kojem financijski "gubici" prestaju, a fokus se prebacuje na akumulaciju bogatstva. Mnogi Blizanci naučili su postavljati jasne granice, a ta odlučnost sada postaje temelj za financijsku stabilnost.

Prilike će se pojavljivati u područjima digitalnog marketinga, pisanja ili razvoja osobnog brenda. Zvijezde im savjetuju da budu otvoreni za suradnje i hrabro predstave svoje ideje jer će upravo one biti ključ za otključavanje novih financijskih tokova. Ne radi se o sreći koja pada s neba, već o nagradi za intelektualni trud.

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Rak: Dugo očekivana žetva i materijalna sigurnost

Rakovi ulaze u jedno od svojih najuspješnijih financijskih razdoblja. Ulaskom Jupitera u njihovu drugu kuću, koja vlada novcem i imovinom, započinje faza "vremena žetve".

Ovo je period kada se trud iz prošlosti materijalizira u obliku povišica, bonusa, isplativih ulaganja ili uspješnog pokretanja vlastitog posla. Samopouzdanje Rakova raste, a s njime i sposobnost da iskoriste prilike koje im se nude.

Mnogi će osjetiti snažan poriv za stvaranjem dugoročne financijske sigurnosti. Bilo da se radi o kupnji nekretnine, otplati duga ili pametnoj investiciji, potezi koje povuku u drugoj polovici 2026. imat će dalekosežne pozitivne posljedice.

Zvijezde im poručuju da vjeruju u sebe jer im kozmička podrška sada daje vjetar u leđa za ostvarenje snova.

Lav: Pod svjetlima reflektora s džepovima punim novca

Za lavove, druga polovica godine donosi kozmičku pozornicu na kojoj su oni glavne zvijezde. Jupiter, planet obilja, ulazi upravo u njihov znak, donoseći eksploziju optimizma, karizme i sreće.

Ovaj tranzit, koji se događa prvi put od 2014. godine, pojačava sve njihove prirodne kvalitete vođe i stvara magnetsku privlačnost za prilike. Lavovi će se naći na pravom mjestu u pravo vrijeme, a ponude za unosne projekte i profitabilna partnerstva stizat će sa svih strana.

Njihova samouvjerenost bit će na vrhuncu, što će im omogućiti da pregovaraju o boljim uvjetima, traže povišicu ili pokrenu vlastiti projekt s velikim izgledima za uspjeh.

Ovo je idealno vrijeme za preuzimanje inicijative. Energija obilja je na njihovoj strani i trebaju je samo prihvatiti otvorenog srca.

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Strijelac: Avantura koja se na kraju bogato isplati

Nakon izazovnije prve polovice godine, strijelčevi konačno mogu odahnuti. Njihov vladajući planet, sretni Jupiter, ulazi u Lava, znak koji je u harmoničnom odnosu s njihovim, što otvara vrata financijskoj avanturi s pozitivnim ishodom. Strijelčeva potraga za rastom i širenjem horizonata sada dobiva konkretnu materijalnu podršku.

Prilike za zaradu mogu se pojaviti kroz putovanja, međunarodne projekte ili visoko obrazovanje. Njihov optimizam i pozitivna energija privlačit će novac i neočekivane dobitke.

Astrolozi savjetuju strijelčevima da se ne boje riskirati i slijediti svoju intuiciju jer ih ona vodi prema isplativim odlukama. Ovo je razdoblje u kojem se njihova filozofija "tko ne riskira, ne profitira" može se pokazati točnom, donoseći im financijsku dobit i osjećaj ispunjenja.