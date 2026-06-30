Stižu ljubavni brodolomi u srpnju: Ova četiri znaka prekidaju veze i neće moći izbjeći

Srpanj donosi nebo ispunjeno kozmičkim dramama koje će duboko uzdrmati temelje naših emocionalnih života. Dok ljetno sunce obasjava dane, planeti pripremaju teren za introspekciju, suočavanje s prošlošću i donošenje odluka koje mijenjaju životne smjerove.

Usred sezone retrogradnosti, s Merkurom, Saturnom i Neptunom u prividnom kretanju unatrag, te ključnim pomakom Mjesečevih čvorova, energija je usmjerena na preispitivanje, a ne na napredovanje.

Za četiri horoskopska znaka, ovaj mjesec mogao bi označiti bolnu, ali nužnu prekretnicu u ljubavnim odnosima.

Kozmička oluja tjera na iskrenost

Cijeli mjesec obilježen je retrogradnim Merkurom u znaku Raka, što naš fokus prebacuje s logike na emocije i sjećanja. Komunikacijski nesporazumi samo su vrh sante leda; pravi izazov leži u emocionalnim narativima iz prošlosti koji oblikuju našu sadašnjost.

Istovremeno, retrogradni Saturn i Neptun u Ovnu traže od nas da revidiramo svoje odgovornosti, snove i smjer u kojem se krećemo. Saturn, planet karme i strukture, u impulzivnom Ovnu ne tolerira odgađanje i neiskrenost.

Njegov utjecaj prisiljava nas da se zapitamo jesu li temelji na kojima gradimo život, uključujući i partnerske odnose, zaista čvrsti. Vrhunac mjeseca događa se 27. srpnja, kada Mjesečevi čvorovi, astrološki kompas sudbine, mijenjaju znakove.

Sjeverni čvor ulazi u Vodenjaka, a Južni u Lava, pokrećući novu kolektivnu priču koja će se odvijati idućih 18 mjeseci. Ovaj pomak signalizira promjenu fokusa s individualnog sjaja (lav) na kolektivnu izgradnju i doprinos (vodenjak).

Pitanje više nije "kako se istaknuti?", već "što gradim i s kime?". U tom kontekstu, veze koje služe samo egu ili su postale pozornica za dramu, bez stvarne partnerske suradnje, naći će se na ozbiljnom testu.

Foto: ChatGPT

Ovan: Vrijeme je za istinu

Za ovnove, s retrogradnim Saturnom i Neptunom u njihovom znaku, srpanj donosi osjetno usporavanje. U kulturi koja glorificira neprestano kretanje, ova pauza može biti neugodna, ali je ključna. Planetarni utjecaji tjeraju vas da se zaustavite i iskreno zapitate kamo idete i je li osoba pored vas partner na tom putu. Saturn ne uzrokuje prekide, on samo forsira istinu.

Veze koje su mjesecima ili godinama funkcionirale po inerciji sada će se suočiti s pitanjima koja su se izbjegavala. Naglašena potreba za neovisnošću i osobnim rastom mogla bi postati nepomirljiva s odnosom koji vas sputava. Ako veza ne podržava osobu kakvom postajete, teret će postati pretežak i nagle odluke postaju vrlo vjerojatne.

Rak: Emocionalno čišćenje

S Merkurom koji veći dio mjeseca provodi retrogradno u vašem znaku, vi ste u epicentru introspekcije. Ovo nije vrijeme za vanjske događaje, već za duboko uranjanje u vlastitu dušu.

Preispitujete tko ste, kako ste se promijenili i priču koju pričate o svom životu. Uz to, Mlad Mjesec 14. srpnja događa se upravo u Raku, nudeći vam kozmičku priliku za novi početak.

No, prije nego što okrenete novu stranicu, morate zatvoriti staru. Emocionalni preokreti i neriješena pitanja iz prošlosti, možda čak i obiteljski obrasci, isplivat će na površinu.

Veze opterećene starim ranama i prešućenim problemima morat će proći kroz proces bolnog, ali ljekovitog razjašnjenja, što za mnoge može značiti i konačan kraj.

Foto: ChatGPT

Vaga: Skidanje ružičastih naočala

Vage su poznate po svojoj neodlučnosti i želji za harmonijom, no srpanj će ih natjerati da se suoče s disharmonijom koju su možda dugo ignorirale. Planetarni pritisci, posebno oni koji dolaze od retrogradnog Saturna, mogu razotkriti je li vaša veza temeljena na istinskoj predanosti ili je preživljavala na nadi, nostalgiji i potencijalu.

Moguće je da ćete se naći u situaciji balansiranja između stare veze i nove mogućnosti, ili jednostavno između ostanka i odlaska. Ovo razdoblje tražit će od vas da preispitate iskrenost, kako partnerovu, tako i vlastitu.

Do kraja mjeseca, kada se planeti malo preslože, postat će vam kristalno jasno tko je zaista uz vas, a takva spoznaja mogla bi dovesti do prekida odnosa koji se temelje na nesigurnosti ili strahu od samoće.

Jarac: Kraj iluzija i novi temelji

Pragmatični jarčevi dugo su mogli tolerirati vezu koja ne funkcionira savršeno, sve dok ispunjava određene praktične svrhe. Međutim, srpanj donosi fazu u kojoj strpljenje nestaje, a potreba za autentičnom emocionalnom potporom dolazi u prvi plan. Mlad Mjesec u Raku aktivira vaše polje partnerstva, podsjećajući vas na važnost emocionalne prisutnosti i povezanosti.

Istovremeno, vaš vladar Saturn, retrogradan u Ovnu, simbolički ruši vašu ideju doma i sigurnosti do samih temelja. Sljedećih nekoliko mjeseci preispitivat ćete što vas uistinu podržava, a što ste prerasli.

Veze za koje procijenite da nemaju budućnost ili da vas sputavaju u osobnom i profesionalnom rastu, jednostavno više neće imati smisla. Došlo je vrijeme za suočavanje s istinom, ma koliko ona bila teška.