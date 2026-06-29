Astrolozi tvrde: Novac će padati s neba za ova četiri znaka, otkrijte jeste li među sretnicima

Srpanj 2026. godine na astrološkom nebu donosi pravu dramu prepunu preokreta, neočekivanih izazova, ali i iznenadnih blagoslova. Dok retrogradni Merkur usporava komunikaciju i potiče na introspekciju, moćni planetarni tranziti, ponajprije oni Jupitera i Venere, otvaraju vrata obilju za one najsretnije.

Prema riječima astrologinje Genne Messmer, kada stvari u ovom mjesecu krenu nabolje, bit će uistinu spektakularne. Iako će svi osjetiti utjecaj kozmičkih promjena, četiri horoskopska znaka ističu se kao magneti za financijsku sreću i materijalni prosperitet, doživljavajući razdoblje koje bi im moglo definirati cijelu godinu.

Za njih, zvijezde ne samo da se poravnavaju, već im doslovno otvaraju put prema bogaćenju.

Rak: Vrijeme je za naplatu starih dugova i neočekivane dobitke

Za osjetljive rakove, srpanj bi se mogao pokazati kao jedan od financijski najpovoljnijih mjeseci u posljednjem desetljeću. Planet sreće i ekspanzije, Jupiter, krajem lipnja ulazi u Lava i započinje svoj tranzit koji će trajati sve do srpnja 2027., direktno aktivirajući vaše polje financija i materijalnih dobara.

Ovo označava početak jednogodišnjeg ciklusa ispunjenog prilikama za povećanje prihoda, bilo kroz novi posao, promaknuće ili pametne investicije.

Prvih devet dana srpnja, dok Venera još boravi u Lavu, osjetit ćete pojačan priljev samopouzdanja vezanog uz vlastitu vrijednost, što će vam pomoći da prepoznate i iskoristite prilike.

Posebno je značajan 29. srpanj, kada harmoničan odnos Sunca i Jupitera donosi iznenadne prilike za zaradu. Mogući su neočekivani bonusi, povišice ili čak povrat nekog davno zaboravljenog duga. Sreća vam može stići i kroz obitelj. Budući da se Sunce i retrogradni Merkur nalaze u vašem znaku, fokus će biti na vama i vašim osobnim ciljevima.

Mlad Mjesec u Raku 14. srpnja djelovat će kao svojevrsno osobno resetiranje, idealno vrijeme da preispitate svoj odnos prema novcu i postavite temelje za dugoročnu financijsku stabilnost.

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Lav: Jupiter u vašem znaku donosi godinu osobnog prosperiteta

Lavovi, pripremite se za svjetla pozornice jer srpanj označava početak vaše vladavine obiljem. Najveća vijest za vas je ulazak Jupitera u vaš znak 30. lipnja, gdje će boraviti sljedećih trinaest mjeseci.

Ovakav tranzit događa se samo jednom u dvanaest godina i simbolizira razdoblje iznimnog osobnog rasta, optimizma i sretnih prilika. Zračit ćete samopouzdanjem koje će poput magneta privlačiti ljude i povoljne okolnosti. Osjećat ćete se hrabrije no ikad, što će vam omogućiti da proširite svoj utjecaj i ostvarite ambicije koje su se donedavno činile nedostižnima.

Tijekom prvih devet dana srpnja, Venera, planet ljubavi i novca, također se nalazi u vašem znaku, dajući vam dodatni poticaj šarma i sreće. Ovo je idealno vrijeme za planiranje i pripremu velikih poteza.

Iako se zbog retrogradnog Merkura ne preporučuje započinjanje potpuno novih projekata, možete postaviti čvrste temelje za budući uspjeh.

Kada Venera 9. srpnja prijeđe u Djevicu, vaš fokus se seli na financije, donoseći konkretne prilike za zaradu. Astrološka predviđanja za srpanj 2026. sugeriraju da ćete nakon razdoblja neizvjesnosti doživjeti pravi financijski procvat.

Djevica: Nakon odricanja, stiže zasluženo financijsko olakšanje

Za vrijedne i analitične djevice, srpanj 2026. donosi dugo očekivano financijsko olakšanje. Nakon razdoblja u kojem su odricanja i naporan rad bili vaša svakodnevica, konačno ulazite u fazu u kojoj će se vaš trud materijalno isplatiti.

Mnogima će se ukazati prilika za dodatnu zaradu, povišicu ili čak poslovnu ponudu koja sa sobom nosi veću sigurnost i bolje uvjete. Neočekivani novčani dobici ili isplate koje ste dugo čekali sada bi mogle sjesti na vaš račun i značajno popraviti vaše financijsko stanje.

Ključan trenutak događa se 9. srpnja, kada Venera, planet blagostanja, ulazi upravo u vaš znak. Njezin boravak u Djevici do 5. kolovoza donijet će vam poticaj na polju karijere i posla.

Uspješno završeni projekti donijet će vam ne samo financijsku nagradu, već i priznanje koje zaslužujete. S obzirom na to da je Djevica prirodni vladar šeste kuće posla i svakodnevnih obaveza, Venerin utjecaj bit će iznimno povoljan za sve poslovne aktivnosti.

Iskoristite ovaj period za pregovore o plaći, pokretanje novih inicijativa ili jednostavno uživanje u plodovima svog rada.

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Ovan: Trud se konačno isplati, a nadređeni primjećuju vašu vrijednost

Energični ovnovi u prvoj polovici srpnja mogu očekivati nagradu za projekte na kojima su marljivo radili tijekom zime i proljeća. Novac koji će vam stići neće biti samo puka plaća, već i simbol priznanja za vašu inicijativu i trud, nešto što ste dugo priželjkivali.

Vaša upornost i predanost neće proći nezapaženo od strane nadređenih, što može rezultirati novim, unosnijim poslovnim ponudama ili dodatnim projektima koji će dodatno ojačati vašu financijsku situaciju.

Jupiterov boravak u Lavu, vama kompatibilnom vatrenom znaku, aktivira vaše peto polje kreativnosti, zabave i romantike, što znači da će vaša strast i optimizam biti na vrhuncu.

Ovaj val pozitivne energije direktno će utjecati i na vašu sposobnost da privučete uspjeh. Kada Venera 7. srpnja prijeđe u Djevicu, dobit ćete poticaj u području posla i zdravlja.

Možda ćete se osjećati inspirirano da uvedete zdravije navike, što će vam podići energiju i samopouzdanje, a to će se pozitivno odraziti i na vašu produktivnost. Financijska situacija postupno će se, ali sigurno, poboljšavati tijekom cijelog mjeseca.