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SVAĐE, SUZE, POVRATAK BIVŠIH /

Stiže iznimno olujan Retrogradni Merkur: Evo što donosi i kako preživjeti kaos

Stiže iznimno olujan Retrogradni Merkur: Evo što donosi i kako preživjeti kaos
Foto: ChatGPT
Pripremite se za period pojačane nostalgije, emotivnih preokreta i neizbježnih nesporazuma jer 29. lipnja planet komunikacije Merkur započinje svoj retrogradni hod u osjetljivom vodenom znaku Raka. Ovaj astrološki fenomen, koji će trajati do 23. srpnja, u prvi plan stavlja teme doma, obitelji, prošlosti i najdubljih emocija, a njegov će se utjecaj osjećati i tjednima prije i poslije službenih datuma. Očekujte povratak nerazriješenih obiteljskih priča, ponovne susrete s ljudima iz prošlosti i pojačanu potrebu za sigurnošću. Iako zvuči turbulentno, ovaj period nudi jedinstvenu priliku za iscjeljenje, završavanje starih priča i dublje razumijevanje vlastitih osjećaja.
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Pripremite se za razdoblje pojačane nostalgije, emotivnih preokreta i nesporazuma jer 29. lipnja Merkur započinje svoj retrogradni hod u osjetljivom znaku Raka. Ovaj astrološki period, koji traje do 23. srpnja, često budi stare uspomene, nerazriješene odnose i potrebu za sigurnošću.

Komunikacija postaje osjetljivija, a emocije snažnije, pa su nesporazumi češći nego inače. Posebno je naglašena povezanost s obiteljskim temama i unutarnjim svijetom svakog pojedinca.

Merkur u Raku potiče introspekciju i vraćanje starim situacijama koje traže zatvaranje kruga. Istovremeno, konjunkcija s Jupiterom pojačava sve emocije i događaje, čineći i male situacije većima nego što jesu.

Ovo je vrijeme kada prošlost lako kuca na vrata sadašnjosti, često u obliku ljudi ili prilika koje smo mislili da su iza nas. Iako može djelovati kaotično, ovaj tranzit nudi priliku za iscjeljenje i dublje razumijevanje sebe.

Ključno je izbjeći ishitrene odluke i fokusirati se na refleksiju umjesto reakcije. Na kraju, ovo je period koji nas uči strpljenju, emotivnoj zrelosti i važnosti unutarnjeg mira.

26.6.2026.
17:00
Webcafe.hr
ChatGPT
Retrogradni MerkurAstrologijaHoroskopHoroskopski ZnakoviKaos
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