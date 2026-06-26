Stiže iznimno olujan Retrogradni Merkur: Evo što donosi i kako preživjeti kaos

Pripremite se za razdoblje pojačane nostalgije, emotivnih preokreta i nesporazuma jer 29. lipnja Merkur započinje svoj retrogradni hod u osjetljivom znaku Raka. Ovaj astrološki period, koji traje do 23. srpnja, često budi stare uspomene, nerazriješene odnose i potrebu za sigurnošću.

Komunikacija postaje osjetljivija, a emocije snažnije, pa su nesporazumi češći nego inače. Posebno je naglašena povezanost s obiteljskim temama i unutarnjim svijetom svakog pojedinca.

Merkur u Raku potiče introspekciju i vraćanje starim situacijama koje traže zatvaranje kruga. Istovremeno, konjunkcija s Jupiterom pojačava sve emocije i događaje, čineći i male situacije većima nego što jesu.

Ovo je vrijeme kada prošlost lako kuca na vrata sadašnjosti, često u obliku ljudi ili prilika koje smo mislili da su iza nas. Iako može djelovati kaotično, ovaj tranzit nudi priliku za iscjeljenje i dublje razumijevanje sebe.

Ključno je izbjeći ishitrene odluke i fokusirati se na refleksiju umjesto reakcije. Na kraju, ovo je period koji nas uči strpljenju, emotivnoj zrelosti i važnosti unutarnjeg mira.