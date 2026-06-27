Pun Mjesec i retrogradni Merkur zajedno donose emotivnu oluju: Ova četiri znaka čeka pakao

Pripremite se za razdoblje pojačanih emocionalnih tenzija i komunikacijskih izazova. Kraj lipnja 2026. godine donosi moćan astrološki fenomen - pun Mjesec koji se poklapa s početkom drugog ovogodišnjeg retrogradnog Merkura.

Ovaj kozmički ples odvijat će se u osjetljivom vodenom znaku Raka, stavljajući u fokus naš unutarnji svijet, obiteljske odnose i duboko ukorijenjene osjećaje.

Iako se retrogradni Merkur često povezuje s tehničkim kvarovima i kašnjenjima u prometu, njegov utjecaj ovoga puta bit će prvenstveno usmjeren na introspekciju i rješavanje problema iz prošlosti, a za četiri znaka Zodijaka, donijet će pravi vrtlog izazova.

Što donosi ljetni retrogradni Merkur u Raku?

Od 29. lipnja do 23. srpnja 2026., Merkur, planet koji upravlja komunikacijom, tehnologijom i logikom, prividno će se kretati unatrag kroz znak Raka.

Budući da rak simbolizira dom, obitelj, korijene i našu potrebu za sigurnošću, sva komunikacija bit će obojena snažnim emotivnim nabojem.

Racionalnost će ustupiti mjesto nostalgiji, promjenama raspoloženja i intuiciji, što će otežati objektivno sagledavanje situacija. Možemo očekivati da će stari obiteljski nesporazumi i davno potisnuti odnosi ponovno isplivati na površinu, tražeći razrješenje.

Ovaj tranzit dodatno pojačava rijetka i spektakularna konjunkcija s Jupiterom, planetom ekspanzije i obilja, koji će se također nalaziti u Raku.

Jupiterova energija "uvećava" sve što dotakne, pa će se u ovom slučaju pojačati i učinci Merkurove retrogradnosti. To može donijeti pretjerani optimizam i sklonost davanju velikih obećanja koja kasnije nećemo moći ispuniti. Manji kućni nesporazum mogao bi eskalirati u višegeneracijski obiteljski sukob.

Ipak, ova konjunkcija nosi i pozitivan potencijal. Nudi nam priliku za "kozmičku reprizu", mogućnost da oživimo vrijedne prilike za koje smo mislili da su zauvijek izgubljene, bilo da se radi o poslovnim projektima, kreativnim idejama ili kupnji nekretnine.

Foto: ChatGPT

Godina emocionalnog preispitivanja

Važno je napomenuti da se ljetni retrogradni Merkur uklapa u širu astrološku sliku 2026. godine. Naime, sva tri Merkurova retrogradna ciklusa te godine događaju se isključivo u vodenim znakovima: Ribama, Raku i Škorpionu.

To cijelu godinu čini periodom dubokog emocionalnog preispitivanja, iscjeljivanja i suočavanja s prošlošću. Fokus će biti na našim osjećajima, intuiciji i podsvijesti, a ne na vanjskim događajima.

Stoga se ovaj retrogradni hod u Raku može promatrati kao središnji dio veće slagalice, ključno vrijeme za rješavanje temeljnih emocionalnih pitanja koja utječu na sve aspekte našeg života.

Četiri znaka na udaru kozmičkih sila

Iako ćemo svi osjetiti utjecaj ovog tranzita, četiri znaka naći će se u samom epicentru oluje, suočavajući se s intenzivnim izazovima u osobnim i obiteljskim odnosima.

Rak

Budući da se cijeli astrološki spektakl odvija u vašem znaku, vi ćete biti gromobran ovog retrogradnog Merkura. Pripremite se na moguće krize identiteta i osjećaj da vas nitko ne razumije.

Vaša komunikacija bit će preplavljena emocijama, što može dovesti do ozbiljnih nesporazuma s najbližima. Ovo je za vas vrijeme dubokog osobnog preispitivanja i suočavanja s potisnutim osjećajima koje ste dugo ignorirali.

Promjene će dolaziti iznutra i zračiti prema van. Umjesto da se borite protiv plime, dopustite si da osjetite sve što izlazi na površinu. Sada nije vrijeme za velike estetske promjene ili drastične odluke; dopustite da vaša djela govore glasnije od riječi.

Ovan

Za vas, ovaj period donosi napetosti u samo srce vašeg doma i obiteljskog okruženja. Retrogradni Merkur u Raku natjerat će vas da se pozabavite neriješenim pitanjima iz prošlosti koja se tiču vaših korijena, roditelja i osjećaja sigurnosti.

Kućanski aparati bi se mogli kvariti, a renovacije kasniti, testirajući vaše strpljenje. Vaša prirodna sklonost impulzivnim reakcijama i ishitrenim riječima mogla bi doliti ulje na vatru u već osjetljivim obiteljskim odnosima.

Prije nego što reagirate, zastanite i razmislite. Jupiterov utjecaj mogao bi na stol vratiti staru priliku za kupnju nekretnine ili razgovor o obiteljskom nasljedstvu. Ključno je dvaput provjeriti svu papirologiju.

Foto: ChatGPT

Vaga

Vage će se suočiti s izazovima na polju karijere i javnog statusa, no ti problemi bit će neraskidivo isprepleteni s privatnim i obiteljskim životom.

Mogući su nesporazumi s nadređenima ili problemi u poslovnoj komunikaciji koji proizlaze iz osobnih frustracija. Osjećat ćete se kao da žonglirate između poslovnih obaveza i obiteljskih potreba, a održavanje ravnoteže, koja vam je inače od presudne važnosti, bit će iznimno zahtjevno.

Ovo nije vrijeme za pokretanje novih korporativnih pothvata, već za rješavanje postojećih problema unutar radnog okruženja. Fokusirajte se na rješavanje "zaostataka" kako biste, kada Merkur krene direktno, mogli napraviti značajan korak naprijed.

Jarac

Ovaj tranzit pogađa vašu sedmu kuću partnerstva, stavljajući na kušnju bračne i poslovne odnose. Nerazriješena pitanja i stare zamjerke mogle bi isplivati na površinu, a komunikacija s partnerom bit će otežana i puna emocionalnih mina.

Mogli biste primiti poziv od bivšeg partnera ili primijetiti da se vaš sadašnji partner ponaša neobično distancirano. Bit ćete primorani preispitati temelje svojih najvažnijih veza i suočiti se s emocionalnim potrebama, kako svojim, tako i partnerovim, što je za vas često izazovno.

Vježbajte radikalno slušanje. Umjesto da žurite s obranom, pokušajte razumjeti što vam partner uistinu govori. Nemojte potpisivati nove ugovore do kraja srpnja.