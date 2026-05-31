Kaos pod plavim punim Mjesecom? Ovi rituali pomoći će vam da ga spriječite i privučete sreću

Plavi Mjesec, rijedak nebeski fenomen, u astrološkim i duhovnim krugovima slovi kao vrijeme pojačane energije koja može potaknuti velike životne promjene, ali i donijeti osjećaj preplavljenosti.

Nije rijetkost čuti kako se ljudi tijekom punog Mjeseca osjećaju "čudno" ili intenzivnije proživljavaju emocije, a kada se pojavi onaj "dodatni", plavi Mjesec, taj osjećaj može postati gotovo opipljiv.

Njegova snaga, iako potencijalno transformativna, za neke može stvoriti osjećaj kaosa. Ipak, uzemljujućim i pročišćavajućim ritualima moguće je tu moćnu energiju ne samo ukrotiti, već je i iskoristiti za pozitivne promjene, sprječavajući osjećaj nemira i pretvarajući ga u priliku za duboki osobni rast.

Što je plavi Mjesec i zašto je njegova energija tako snažna?

Izraz "jednom na plavi Mjesec" nije bez razloga ušao u svakodnevni govor; označava nešto rijetko, nešto što se ne događa dovoljno često da bismo ga uzimali zdravo za gotovo.

Prema pisanju portala Vogue, plavi Mjesec se definira kao drugi puni Mjesec unutar istog kalendarskog mjeseca, što se događa otprilike svake dvije do tri godine. Upravo ta rijetkost daje mu posebnu duhovnu težinu. Dok običan puni Mjesec označava vrhunac i kulminaciju mjesečevog ciklusa, plavi Mjesec nosi svu tu energiju i podiže je na višu razinu.

Budući da je to "dodatni" pun Mjesec, trinaesti u godini koja ih inače ima dvanaest, njegova energija nije nužno glasnija, već dublja i koncentriranija.

On od nas traži da se duže zadržimo na onome što je prvi puni Mjesec u mjesecu osvijetlio. U mnogim duhovnim tradicijama vjeruje se da se tijekom plavog Mjeseca veo između vidljivog i nevidljivog svijeta stanjuje. To znači da su naša intuicija, snovi i duhovni uvidi pojačani, a komunikacija s precima ili duhovnim vodičima postaje dostupnija.

Upravo to pojačavanje postojećih osjećaja i iznošenje skrivenih istina na površinu može dovesti do nemira i kaosa ako nismo usklađeni sa samima sobom.

Foto: ChatGPT

Rituali za prizemljenje i zaštitu od kaosa

Kako biste spriječili kaos i iskoristili pozitivnu stranu plavog Mjeseca, ključno je svjesno usmjeriti njegovu energiju. Prije nego što Mjesec dosegne svoj vrhunac, idealno je pripremiti i sebe i svoj prostor.

Čišćenje prostora i vlastite energije omogućuje vam da ritualu pristupite smireni, otvoreni i prijemčivi za poruke koje vam dolaze.

Energetsko čišćenje prostora i aure

Jedan od temeljnih rituala je energetsko čišćenje prostora. Korištenje dima svete kadulje, palo santa ili tamjana za pročišćavanje životnog prostora od nakupljene negativne energije pomaže stvoriti sveto i sigurno okruženje.

Dok prolazite prostorijom, otvorite prozore kako bi negativna energija mogla izaći. Jednako je važno očistiti i vlastitu auru. Pročišćavajuća kupka s morskom soli i nekoliko kapi esencijalnog ulja lavande može pomoći u otpuštanju stresa te čišćenju energetskog polja, ostavljajući vas opuštenima i spremnima za dublji rad.

Uzemljenje za unutarnju stabilnost

Kada je energija oko nas intenzivna, uzemljenje je presudno. Jednostavne tehnike vizualizacije, poput zamišljanja korijenja kako raste iz vaših stopala i spaja se sa središtem Zemlje, mogu pomoći u stabilizaciji i osjećaju sigurnosti.

Možete također vizualizirati zaštitni štit, poput balona bijele svjetlosti koji okružuje vaše tijelo, odbijajući sve vanjske negativne utjecaje i čuvajući vaš unutarnji mir.

Ponekad je najmoćniji ritual jednostavno sjediti u tišini, promatrati mjesečinu i fokusirati se na disanje.

Foto: ChatGPT

Otpuštanje tereta i postavljanje namjera

Energija kulminacije koju nosi plavi Mjesec čini ga idealnim vremenom za ozbiljan rad na otpuštanju. Zapišite na papir sve čega se želite osloboditi - strahove, loše navike, negativne obrasce ili odnose koji vam više ne služe.

Budite što specifičniji. Umjesto općenitog "otpuštam sumnju u sebe", napišite "otpuštam uvjerenje da moram prekomjerno raditi da bih bio siguran".

Nakon što ste sve zapisali, papir možete sigurno spaliti u vatrostalnoj posudi, simbolički otpuštajući teret i oslobađajući prostor za novo.

Nakon otpuštanja, vrijeme je za postavljanje namjera. Plavi Mjesec nagrađuje dubinu i specifičnost, stoga se umjesto popisa želja fokusirajte na jednu ili dvije ključne, dugoročne namjere.

Zapišite svoje ciljeve u sadašnjem vremenu, kao da su već ostvareni, i usredotočite se na osjećaj koji želite postići njihovim ostvarenjem.

Korištenje alata za dublji uvid

Plavi Mjesec je izvanredno vrijeme za rad s duhovnim alatima. Ostavite kristale poput mjesečevog kamena, selenita, ametista ili prozirnog kvarca na prozorskoj dasci ili vani kako bi upili snažnu mjesečevu energiju.

Ova rijetka energija ostat će pohranjena u njima sve do sljedećeg plavog Mjeseca. Također, ovo je savršena prilika za izradu mjesečeve vode. Napunite čistu staklenu posudu vodom i ostavite je pod svjetlošću plavog Mjeseca.

Vjeruje se da ova voda, o kojoj možete pronaći potpune upute za izradu i korištenje, upija energiju Mjeseca te se kasnije može koristiti za piće, kupanje ili pročišćavanje prostora.