Izbornik Dalić napokon odradio trening s punom postavom

Prvi put od početka priprema uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, hrvatska nogometna reprezentacija bila je u kompletnom sastavu.

Nakon što je "odradio" vjenčanje, Martin Erlić vratio se u Rijeku gdje se pridružio ostatku reprezentativaca, pa sada izbornik Zlatko Dalić ima svih 26 igrača na raspolaganju. Ako se ništa ne promijeni, tih 26 igrača putovat će u SAD, gdje Hrvatska igra grupnu fazu s Engleskom, Ganom i Panamom.

Njihova bi imena izbornik Dalić službeno trebao potvrditi u ponedjeljak, a to su:

Vratari: Livaković, Kotarski, Pandur

Obrambeni: Stanišić, Jakić, Pongračić, Vušković, Erlić, Ćaleta-Car, Šutalo, Gvardiol

Veznjaci: Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Luka Sučić, Mario Pašalić, Marco Pašalić, Fruk, Baturina, Vlašić, Moro, Perišić

Napadači: Budimir, Musa, Matanović, Kramarić

