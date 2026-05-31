SVI NA OKUPU

Izbornik Dalić napokon odradio trening s punom postavom

Izbornik Dalić napokon odradio trening s punom postavom
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatska se u Rijeci priprema za prijateljsku utakmicu protiv Belgije koju će na Rujevici odigrati 2. lipnja

31.5.2026.
19:55
Sportski.net
Prvi put od početka priprema uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, hrvatska nogometna reprezentacija bila je u kompletnom sastavu.

Nakon što je "odradio" vjenčanje, Martin Erlić vratio se u Rijeku gdje se pridružio ostatku reprezentativaca, pa sada izbornik Zlatko Dalić ima svih 26 igrača na raspolaganju. Ako se ništa ne promijeni, tih 26 igrača putovat će u SAD, gdje Hrvatska igra grupnu fazu s Engleskom, Ganom i Panamom.

Njihova bi imena izbornik Dalić službeno trebao potvrditi u ponedjeljak, a to su:

Vratari: Livaković, Kotarski, Pandur

Obrambeni: Stanišić, Jakić, Pongračić, Vušković, Erlić, Ćaleta-Car, Šutalo, Gvardiol

Veznjaci: Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Luka Sučić, Mario Pašalić, Marco Pašalić, Fruk, Baturina, Vlašić, Moro, Perišić

Napadači: Budimir, Musa, Matanović, Kramarić

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Hrvatska Nogometna Reprezentacija, Zlatko Dalić, Svjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
