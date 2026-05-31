Pogledajte inspirativan govor izbornika nakon pobjede i ispadanja: 'Nemojte biti tužni'

Tako blizu, a tako daleko! Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina ​nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva u Estoniji usprkos nedjeljnoj 3-2 pobjedi protiv Španjolske, u susretu zadnjeg, 3. kola skupine A u Rakvereu.

Hrvatska je pokazala odličnu igru protiv jake Španjolske i na kraju preokretom došla do pobjede. Ona nije bila dovoljna za prolaz jer Hrvatska u trokutu sa Španjolskom i Belgijom imala najslabiju gol-razliku.

Izbornik Marijan Budimir bio je ponosan na ekipu, a to je i rekao u inspirativnom govoru nakon utakmice koji je HNS objavio na svojim društvenim mrežama.

"Tako sam ponosan na sve vas. Dali smo sve od sebe. Pobijedili smo jednu top reprezentaciju. Malo je falilo snage, ali odigrali smo odlično. Glavu gore, nemate što biti tužni. Bravo! Idemo dalje, imamo Svjetsko prvenstvo za šest mjeseci, pokazali smo da možemo igrati sa svima. Ajmo glavu gore, nemojte biti tužni", kazao je izbornik Budimir.