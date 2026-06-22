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Vatra gutala borovu šumu kod Splita, gorjelo i iznad crkve kraj Omiša: Oglasili se vatrogasci

Vatra gutala borovu šumu kod Splita, gorjelo i iznad crkve kraj Omiša: Oglasili se vatrogasci
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Foto: Toni Katic/PIXSELL, ILUSTRACIJA

Prvi je požar izbio koju minutu prije 17 sati kilometar južno od naplatnih kućica u Biskom kod Trilja gdje je grom udario u otvoreni prostor. Požar je lokaliziran ubrzo, a izgorjelo je nekoliko tisuća kvadrata niskog raslinja

22.6.2026.
11:33
Hina
Toni Katic/PIXSELL, ILUSTRACIJA
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Gotovo svi požari koji su uslijed grmljavinskog nevremena u nedjelju kasno popodne izbili na širem području Splitsko-dalmatinske županije ugašeni su ili stavljeni pod kontrolu vatrogasaca i u njima je izgorjelo tridesetak hektara borove šume i niskog raslinja, doznaje se od vatrogasaca.

Prvi je požar izbio koju minutu prije 17 sati kilometar južno od naplatnih kućica u Biskom kod Trilja gdje je grom udario u otvoreni prostor. Požar je lokaliziran ubrzo, a izgorjelo je nekoliko tisuća kvadrata niskog raslinja.

Gorjelo iznad Omiša i na Klisu

U Tugarama iznad Omiša, konkretno iznad crkve Sv. Mare, planulo je malo prije 18 sati. Vatru je ugasilo 18 vatrogasaca iz Gata i Omiša, a čak je na teren bio upućen i kanader. Ugašen je ubrzo, a izgorjela su tri hektara šume i niskog raslinja.

Na Klisu, područje Blaca, izgorjelo je 25 hektara borove šume i niskog raslinja, a s vatrom su se borilii gasitelji DVD-ova Klis, Zagora i Dugopolje. Ugašen je oko 23 sata.

Četvrti požar otvorenog prostora visoko u brdu na nepristupačnom terenu, onaj u Vrgorcu se nadzire.

PožarSplitVatrogasciKanader
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