Stjepan Lukšić uspio je oplivati cijeli otok Brač! Iza svega stoji humanitarni cilj

Veliki humanitarni podvig u Dalmaciji. 100 kilometara u 10 dana - Stjepan Lukšić uspio je oplivati cijeli otok Brač.

Veliki doček bio je u podne u Supetru, nakon što je u proteklih 10 dana uspio prijeći puni krug oko otoka. Na svakoj od etapa pridružili su mu se sugrađani.

"More koje sam ja preplivao, snaga koja je trebala za to preplivat. Znači, puno je dodirnih točaka između ovog što sam ja napravio u moru i ovog što ljudi rade za bolesnike, za onkološke bolesnike na našem otoku", rekao je plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić.

Foto: Ante Mandić

Sve su pratili supetarski vatrogasci i liječnička ekipa. Iza svega stoji humanitarni cilj: prikupiti donacije za "MORE SNAGE", neprofitnu udrugu u Supetru koja je osnovana s ciljem pružanja podrške osobama oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.

Lukšić se za ovu fizički i psihički zahtjevnu avanturu pripremao mjesecima, kako bi uspješno prešao najljepše, ali i najizazovnije dionice dugačke bračke obale. Podršku mu je pružao niz strastvenih građana i organizacija, a svi zainteresirani pozvani su uključiti se putem donacije ili prateći razvoj situacije na službenom Facebook profilu.

Foto: Ante Mandić

O ultramaratonu 'Brač 100K'

Ideja o ultramaratonu „Brač 100K” nastala je prošle godine, kad je Stjepan preplivao Brački kanal. Nakon tog izazova, htio si je postaviti još zahtjevniji cilj. Tako je nastala ideja da opliva Brač i poveže mjesta i ljude diljem otoka. Brojka od 100 kilometara simbolizira dugoročnu predanost cilju, svakodnevni rad i spremnost na suočavanje s izazovima koji se pojavljuju na putu prema uspjehu.

Projekt počiva na ideji da svatko u životu ima svoj „Brač” – osobni izazov koji zahtijeva trud, strpljenje i ustrajnost. Kroz vlastiti primjer Lukšić želi pokazati da se i najveći ciljevi ostvaruju korak po korak, odnosno zaveslaj po zaveslaj, te da uspjeh nije rezultat talenta ili sreće, nego dosljednosti i odlučnosti.

Foto: Ante Mandić

O udruzi More snage

Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma – More snage Brač osnovana je 2026. s ciljem pružanja podrške osobama oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Udruga organizira psihološku pomoć, predavanja, radionice, humanitarna događanja te različite aktivnosti poput izleta i zajedničkih šetnji. Poseban naglasak stavlja na pružanje podrške obiteljima oboljelih, koje se često suočavaju s velikim emocionalnim i životnim izazovima. Predsjednica udruge Ivana Maričić ističe da je cilj udruge osigurati da nitko ne prolazi kroz bolest sam te omogućiti oboljelima i njihovim bližnjima mjesto razumijevanja, informiranja i međusobne podrške.

Svi građani mogu postati dio ove inspirativne priče kroz donacije na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač - Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.