Plinska boca eksplodirala u stanu: Teško ozlijeđena žena

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Zbog nje je nastao kaos: Nijemci je ne mogu ni smisliti
Okolnosti nesreće se još utvrđuju, a policija će obaviti očevid
Jedna je starija ženska osoba ozlijeđena u eksploziji plinske boce koja se u ponedjeljak ujutro dogodila u Poreču, izvijestila je istarska policija.
Eksplozija se dogodila oko 9.30 sati u stanu u Ulici Massa Lombarda u Poreču. Pritom je ozlijeđena starija žena koju su prevezli u pulsku bolnicu.
Okolnosti nesreće se još utvrđuju, navode iz policije koja će s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid.
Istraga je u tijeku.