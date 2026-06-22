Plinska boca eksplodirala u stanu: Teško ozlijeđena žena

Jedna je starija ženska osoba ozlijeđena u eksploziji plinske boce koja se u ponedjeljak ujutro dogodila u Poreču, izvijestila je istarska policija.

Eksplozija se dogodila oko 9.30 sati u stanu u Ulici Massa Lombarda u Poreču. Pritom je ozlijeđena starija žena koju su prevezli u pulsku bolnicu.

Okolnosti nesreće se još utvrđuju, navode iz policije koja će s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid.

Istraga je u tijeku.