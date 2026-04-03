Eksplodirala plinska boca u stanu kod Splita

U petak ujutro na području Klisa dogodila se eksplozija u stanu, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Prema prvim informacijama s terena, eksplodirala je plinska boca.

U incidentu nije bilo ozlijeđenih, a nastala je materijalna šteta.

Policija je najavila očevid, a mjesto događa je osigurano. Nakon toga bit će poznato više detalja o okolnostima eksplozije.