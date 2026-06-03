Milan nudi pravo bogatstvo, ali Vice ne želi popustiti: Jedan uvjet mogao bi sve promijeniti

Nakon niza sukoba i razotkrivanja neugodnih istina, odnosi između Milana Čavke i Vice Radonića u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" dosegnuli su novu razinu. Ovoga puta njihovo nadmudrivanje nije se vodilo riječima, već ponudom koja je iznenadila cijelo mjesto.

Milan je odlučio otkupiti zemlju i kuću koje su se našle u Vicinom vlasništvu, a razgovor je započeo bez puno uvoda. Zanimalo ga je vrijedi li još uvijek ponuda za prodaju, no ubrzo je postalo jasno da iza svega stoji mnogo više od obične nekretninske transakcije. Iako je Milan na stol stavio iznos koji daleko nadmašuje realnu vrijednost imanja, Vice nije bio spreman odmah pristati. Štoviše, njegov odgovor dao je naslutiti da vrlo dobro razumije zašto je Čavki toliko stalo do tog komada zemlje.

Foto: RTL

Pozadina cijele priče krije se u nedavnom otkrivanju Vicinih pravih namjera. Nakon što su Milan, Marko i Tereza saznali da je brak s Terezom bio dio plana kojim je želio doći do imovine, povjerenje je nepovratno narušeno. Milan zato ne pokušava samo vratiti zemlju u obiteljske ruke, nego želi osigurati da Radonić jednom zauvijek nestane iz njihovih života.

Kad je Vice odbio prvu ponudu, Milan je povisio ulog i ponudio dvostruko veći iznos. Činilo se da bi takva svota mogla zaključiti pregovore, no Radonić je ponovno iznenadio. Novac mu, pokazalo se, nije jedini motiv. Umjesto dodatnih financijskih zahtjeva, postavio je osobni uvjet koji pogađa upravo ono što Milan najteže može žrtvovati – vlastiti ponos. Time je pregovore pretvorio u pitanje časti i natjerao Čavku da odluči što mu je važnije: dostojanstvo ili sigurnost obitelji.

Foto: RTL

Hoće li Milan pristati na poniženje kako bi se zauvijek riješio čovjeka koji je unio razdor među njegove najbliže, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno, ova priča daleko je od završetka.