Sin Clinta Eastwooda priznao: 'Gotovo je, tata više neće snimati filmove'

Glumačka legenda i oskarovac Clint Eastwood (96) više se neće vraćati filmskim setovima. Tu je informaciju otkrio njegov sin Kyle Eastwood (58), koji je potvrdio da se njegov otac povukao iz profesionalnog rada nakon više od šest desetljeća impresivne karijere.

"Imam mnogo lijepih uspomena na rad s njim. Sada je u mirovini, ima 95 godina", rekao je Kyle u razgovoru za francuski program France 3, a prenosi The Independent.

Clint Eastwood, koji je 31. svibnja proslavio 96. rođendan, tijekom karijere je nekoliko puta surađivao sa sinom. Kyle je kao skladatelj radio na filmovima "Djevojka od milijun dolara" (2004.), "Pisma s Iwo Jime" (2006.), "Gran Torino" (2008.) i "Invictus" (2009.).

"Bio sam iznimno sretan što sam imao priliku surađivati s njim na više filmova. To je za mene bilo veliko iskustvo", rekao je njegov 58-godišnji sin Kyle.

Posljednji film snimio prije dvije godine

Eastwood se posljednji put kao glumac pojavio 2021. godine u filmu Cry Macho, dok je njegov posljednji redateljski projekt bio Juror No. 2 iz 2024. godine, u kojem su glavne uloge ostvarili Nicholas Hoult i Toni Collette. Svjetsku slavu stekao je šezdesetih godina zahvaljujući kultnoj trilogiji špageti-vesterna redatelja Sergio Leone. U filmovima A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More i The Good, the Bad and the Ugly utjelovio je tajanstvenog "Čovjeka bez imena", lika koji ga je lansirao među najveće zvijezde Hollywooda. Kasnije je ostvario još jedan kultni lik – inspektora Harryja Callahana u filmu Dirty Harry i njegovim nastavcima.

Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia

Dvostruki oskarovac iza kamere

Jednako uspješnu karijeru ostvario je i kao redatelj. Za filmove Unforgiven i Djevojka od milijun dolara osvojio je po dva Oscara za najbolju režiju i najbolji film. Među njegovim najpoznatijim redateljskim ostvarenjima nalaze se i High Plains Drifter, The Outlaw Josey Wales, Mystic River, American Sniper i Sully.

Osim Kylea, Eastwood je otac još sedmero djece, među kojima su glumci Scott Eastwood i Francesca Eastwood te redateljica i producentica Alison Eastwood.