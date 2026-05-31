Tajna kći, dvostruki život pun skandala i osmero djece sa 6 žena: Clint Eastwood slavi 96. rođendan

Iza imidža hollywoodske legende Clinta Eastwooda, koji danas slavi 96. rođendan, krije se život jednako dramatičan kao i njegove uloge. Iako je izgradio imidž čvrstog, nepokolebljivog muškarca, njegov privatni put obilježen je burnim romansama, tajnim vezama i velikom obitelji i jednako slojevit i fascinantan kao i njegova filmska ostavština.

Njegov život bio je ispunjen ljubavima, prevarama i obiteljskim preokretima – uključujući dva braka, niz dugogodišnjih veza i osmero djece s čak šest različitih žena. Njegova posljednja velika ljubavna priča završila je u srpnju 2024., smrću dugogodišnje partnerice Christine Sandere, nakon čega je glumac ponovno ostao sam.

Prvi brak i početak turbulencija

Privatni život Clinta Eastwooda, rođenog 31. svibnja 1930., od samog je početka bio obilježen nestabilnošću. Godine 1953. oženio je Maggie Johnson, studenticu koju je upoznao na spoju naslijepo. Vjenčali su se nekoliko mjeseci kasnije, a njihov brak, koji je na papiru trajao 31 godinu, bio je sve samo ne jednostavan.

Eastwood je kasnije otvoreno govorio da se u brak nije ušao potpuno spreman te da je i dalje želio slobodu.

"Morala je prihvatiti da ću raditi što god želim“, izjavio je 1963., nagovještavajući odnos u kojem su nevjere postale dio stvarnosti.

Još prije braka dobio je kćer Laurie Murray, o kojoj desetljećima nije znao jer je dana na posvajanje odmah nakon rođenja. Desetljećima je bila poznata kao Eastwoodova "tajna kći".

Tijekom snimanja serije “Rawhide” započeo je dugogodišnju aferu s kaskaderkom Roxanne Tunis, s kojom je 1964. dobio kćer Kimber. U braku s Maggie dobio je sina Kylea 1968. i kćer Alison 1972.

Sondra Locke i paralelni životi

Službeni razvod od Maggie Johnson uslijedio je 1984., iako su se formalno rastali ranije.

U međuvremenu Eastwood ulazi u jednu od svojih najvažnijih i najkontroverznijih veza – s glumicom Sondrom Locke, s kojom je snimio šest filmova i proveo 14 godina.

Njihova veza bila je strastvena, ali i obilježena sukobima. Locke je tvrdila da je odnos bio kontroliran te da ju je Eastwood nagovorio na dva pobačaja i podvezivanje jajovoda jer nije želio više djece. Istovremeno, dok je bio s njom, održavao je tajnu vezu sa stjuardesom Jacelyn Reeves, s kojom je dobio sina Scotta (1986.) i kćer Kathryn (1988.), čije je postojanje godinama skrivao od javnosti.

Raskid s Locke završio je burno, uz sudske tužbe i javne optužbe.

U travnju 1989. godine navodno je promijenio brave na zajedničkoj kući i njezine stvari uklonio iz doma, nakon čega je uslijedila višegodišnja pravna bitka koja je završila nagodbama. Locke je kasnije priznala da joj je odnos s Eastwoodom bio jedno od najtežih životnih iskustava.

Novi počeci i drugi brak

Početkom devedesetih Eastwood započinje vezu s glumicom Frances Fisher, s kojom 1993. dobiva kćer Francescu. Fisher se prisjetila tog perioda kao "čudesnog" obiteljskog vremena.

No, sreća je bila kratkog vijeka. Do kraja iste godine, njihova veza počela se raspadati, djelomično zbog Fisherinog otkrića o Eastwoodovoj djeci s Jacelyn Reeves i paparazzo fotografija na kojima se ljubi s drugom ženom. Ta žena bila je 35 godina mlađa TV voditeljica Dina Ruiz koju je Eastwood 1996. godine i oženio.

S njom dobiva kćer Morgan, a njihov obiteljski život kasnije se prikazuje i u reality emisiji “Mrs. Eastwood & Company”. Brak završava razvodom 2014., navodno zbog razlika u životnom stilu i Dinine želje za javnim životom, nasuprot Eastwoodovoj potrebi za privatnošću.

Posljednje poglavlje

Nakon drugog razvoda, Eastwood u 84. godini pronalazi novu ljubav u Christini Sanderi, hostesi iz njegovog hotela Mission Ranch u Carmelu.

Njihova veza trajala je deset godina i bila je uglavnom daleko od očiju javnosti, uz povremene zajedničke nastupe na premijerama i obiteljskim okupljanjima.

To poglavlje završilo je u srpnju 2024., kada je Sandera preminula u 61. godini od posljedica srčanog udara. Eastwood se kratko oprostio riječima da je bila „divna i brižna žena koja će mu jako nedostajati“.

Velika obitelj i nasljeđe

Iako je profesionalnu karijeru držao pod kontrolom, privatni život bio mu je izrazito složen. Otac osmero djece s nekoliko različitih žena, Eastwood je s vremenom uspio uspostaviti odnose s većinom njih, stvarajući veliku i nekonvencionalnu obitelj.

Njegova djeca, od kojih su neka i sama u filmskoj industriji, često ističu da je, unatoč turbulentnim okolnostima, bio prisutan otac. Njegov život tako ostaje neraskidivo povezan s karijerom – jednako epski, kontradiktoran i filmski kao i likovi koji su ga učinili legendom Hollywooda.

