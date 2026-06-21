Ivka je imala 44 kada je doživjela moždani udar: Promijenio joj je život

'DUGO JE TRAJALO' /

Moždani udar godišnje pogodi oko 13 tisuća ljudi u Hrvatskoj, dok gotovo deset milijuna Europljana živi s njegovim posljedicama.

Na Hrvatski dan moždanog udara stručnjaci upozoravaju da brza reakcija može značiti razliku između potpunog oporavka i trajnog invaliditeta.

Danas redovito vježba i aktivno sudjeluje u brojnim aktivnostima. No kada je imala 44 godine, Ivka je doživjela moždani udar koji joj je promijenio život.

"To je bilo da mi se ruka i noga tresla i ovaj, jako dugo je to trajalo. Onda smo išli na hitnu i ustanovili smo da je to moždani", otkriva Ivka Pećnik, Zagreb.

Njezin oporavak, srećom, bio je uspješan. "Prije je bilo puno jače. Ja sam onda gubila osjet, ruka mi padne, ciljala sam krivo i sve to. Ali sam imala jako dobrog liječnika s kojim sam vodila jako dobru terapiju", dodaje Ivka.

Kako prepoznati simptome i smanjiti rizik od bolesti? Više u prilogu Mije Franceković.