Šimunić opet napada, objavio nove račune: 'Ne radi se o malim iznosima!'

Gradonačelnik Oroslavja na Facebooku je objavio nove sumnje na malverzacije s javnim novcem. Ovoga puta u Hrvatskom hokejskom savezu.

Viktor Šimunić opet napada. Ovaj put, kaže, više od 620 tisuća eura Hrvatski hokejski savez dodijelio je jednoj tvrtki izravno. Dodaje i da su dodijelili najmanje 5 velikih ugovora. Više od 28 tisuća eura podignuli na bankomatima.

"Prema informacijama koje smo dobili, više ugovora sklopljeno je direktno, bez ikakvog postupka javne nabave. Ne radi se o malim iznosima, nego o velikim ugovorima. Objavio sam samo najveće slučajeve, dok su manji iznosi između 50 i 100 tisuća eura. Sporno je to što se javni novac ponovno troši izravno, bez ikakvih postupaka, te se dodjeljuje pojedinim tvrtkama", izjavio je Šimunić.

Tvrdi da su sporni poslovi realizirani preko putničke agencije iz Pule. Direktorica te tvrtke nije odgovorila na upite i pozive novinara. Zanimljivo, protiv iste tvrtke kaznenu prijavu podnio je USKOK-u prije nekoliko dana MOST zbog sumnje na izvlačenje novca iz Hrvatskog olimpijskog odbora.

"USKOKu sam predao sve račune i dokumente, očekujem od mjerodavnih da procesuiraju ove ljude i da svatko odgovara za sva ona velika kaznena djela koja je počinio, a Hrvatskom sportu vrati čast i ugledu koji mu i pripada", rekao je saborski zastupnik Marin Miletić (MOST).

Hrvatski olimpijski odbor poručuje kako ne može i ne smije komentirati stvari koje su povezane s agencijom dok se provode izvidi. Upit smo poslali i Hrvatskom hokejskom savezu. Odgovor smo pokušali dobiti i od predsjednika Izvršnog odbora koji se niti na pozive niti na poruke nije javio.

Fokus na sportskim savezima

Financije sportskih saveza u fokusu javnosti su već mjesecima. Službeno je istraga otvorena samo protiv Vedrana Pavleka i još petero osoba zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Pavlek se još uvijek nalazi u Kazahstanu iz kojeg je preko odvjetnika poručio kako se u Hrvatsku vratiti ne želi jer se boji za život.

Gostujući u emisiji Sport nedjeljom bivši košarkaški reprezentativac Franjo Arapović ne vjeruje da je Pavlek sam ukrao 30 milijuna.

"Oni koji su nosili pavlekice po gradu, jakne, oni su mu najveći neprijatelji, to je problem, problem jer su dobro živjeli. I prvi put kad nije dao keš jednoj osobi, nazvala je policiju i rekla da tajnik nosi pare preko granice", rekao je Arapović

Viktor Šimunić koji je jutros objavio nove račune i sam je meta USKOK-a koji mu je prije desetak dana uzeo mobitel, računala i svu dokumentaciju zbog sumnje da je posao na adventu dao poznanicima bez javne nabave.

"Apsolutno nikakve informacije nema, ja sam i dalje dostupan, mogu samo za kraj reći - upravo ovi bankovni izvodi i računi koji su sporni za hokejski savez mogu se pronaći na mojim oduzetim stvarima", tvrdi Šimunić.

Rade li izvide ili ne i protiv koga, USKOK nikad službeno ne potvrđuje. Tako i sada. S obzirom na medijske natpise i kaznenu prijavu koja im je stigla na ruke, očito će se morati provjeriti i ovaj slučaj.