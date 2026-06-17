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Vedran Pavlek bliže izručenju Hrvatskoj: Sud ga zadržao u pritvoru, odvjetnici najavili žalbu

Vedran Pavlek bliže izručenju Hrvatskoj: Sud ga zadržao u pritvoru, odvjetnici najavili žalbu
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Možemo samo općenito potvrditi da se postupak nastavlja i da obrana djeluje u skladu sa zakonom', otkrili su odvjetnici Vedrana Pavleka

17.6.2026.
18:59
Mirjana Posavac
Igor Kralj/PIXSELL
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Kako RTL Danas doznaje, sud u Kazahstanu učinio je prvi korak prema izručenju bivšeg direktora skijaškog saveza Vedrana Pavleka Hrvatskoj.

Sud je naložio da ga se zadrži u pritvoru dok ne donese konačnu odluku o izručenju.

Podsjetimo, Pavlek je uhićen prije mjesec i pol u Kazahstanu. USKOK ga sumnjiči za izvlačenje više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.

On se protivi izručenju jer, kako su njegovi odvjetnici ranije izjavili za RTL - strahuje za svoj život zbog informacija koje ima.

Za komentar na odluku kazahstanskog suda upit smo poslali Državnom odvjetništvu, ali i Ministarstvu pravosuđa, a odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo. Odvjetnici, pak, najavljuju žalbu.

"Sud je odobrio ekstradicijsko uhićenje Vedrana Pavleka. Ne slažemo se s tim i žalit ćemo se na višem sudu. Za sada, uzimajući u obzir poziciju klijenta, ne dajemo nikakve javne komentare niti intervjue o ovom slučaju. Možemo samo općenito potvrditi da se postupak nastavlja i da obrana djeluje u skladu sa zakonom", rekli su za RTL Danas Pavlekovi odvjetnici.

Vedran PavlekKazahstanIzručenjeSkijaški Savez
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