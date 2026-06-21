Šimunić objavio nove račune: 'Više od 620.000 eura dodijeljeno je izravno jednoj tvrtki'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je na društvenim mrežama nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju pitanja o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza.

Uz objavu je priložio račune te ustvrdio da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620.000 eura.

Šimunić tvrdi da je Hrvatski hokejski savez najmanje pet većih ugovora dodijelio bez jasnog postupka te postavlja pitanje tko je i na temelju kojih kriterija odlučio o poslovima vrijednima stotine tisuća eura javnog novca.

Objavio račune za smještaj i prijevoz

Uz objavu na Facebooku priložio je račune pulske tvrtke A.T.I. upućene Hrvatskom hokejskom savezu.

Prema objavljenoj dokumentaciji, jedan račun iznosi 549.120 eura i odnosi se na smještaj i prehranu sportaša te stručnih timova u hotelima Plavi 3* u Poreču i Albatros 4*. Drugi račun iznosi 71.500 eura, a odnosi se na organizaciju prijevoza sportaša, sudaca i delegata na relaciji između zračne luke i mjesta održavanja natjecanja te lokalni autobusni prijevoz.

"Više od 620.000 eura dodijelili su jednoj tvrtki izravno. Ako se tako mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave?", napisao je Šimunić.

'Ne mislim stati'

U objavi je poručio kako očekuje pokušaje diskreditacije zbog svojih istupa, ali tvrdi da neće odustati od objavljivanja novih podataka.

"Ima onih koji godinama mažnjavaju, i nikom ništa. Pa nije vrag da su toliko jaki, moćni i umreženi da im se ne može ništa", napisao je.

Šimunić je također ustvrdio da je iz poslovanja Hrvatskog hokejskog saveza vidljivo kako je više od 28.000 eura podignuto na bankomatima, što je nazvao "nevjerojatnim podatkom". Pozvao je poduzetnike da sami procijene koliko je takva praksa uobičajena u redovitom poslovanju.

Zaključio je kako se, prema njegovim tvrdnjama, radi o stotinama tisuća eura javnog novca te poručio da će nastaviti objavljivati dokumentaciju unatoč, kako kaže, pritiscima i pokušajima diskreditacije.