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Mirela Holy prošetala centrom Zagreba u kombinaciji u kakvoj je gotovo nikad ne viđamo

Mirela Holy prošetala centrom Zagreba u kombinaciji u kakvoj je gotovo nikad ne viđamo
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Kako kaže, preko ljeta radi iznimku

1.8.2026.
20:47
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
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Mirela Holy i njezin partner, fotograf Siniša Buzan, prošetali su centrom Zagreba i privukli pažnju prolaznika, ali i fotografa. Bivša ministrica zaštite okoliša već je godinama prepoznatljiva po svom dosljednom modnom izričaju te gotovo uvijek bira crnu odjeću i obuću, koja je postala njezin zaštitni znak.

Mirela Holy prošetala centrom Zagreba u kombinaciji u kakvoj je gotovo nikad ne viđamo
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Mirela Holy prošetala centrom Zagreba u kombinaciji u kakvoj je gotovo nikad ne viđamo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, tijekom ljetnih mjeseci pravi iznimku. Zbog visokih temperatura tada odustaje od svoje omiljene crne boje i odijeva se isključivo u bijelo, što je prizor koji se može vidjeti tek nekoliko tjedana u godini.

Mirela Holy prošetala centrom Zagreba u kombinaciji u kakvoj je gotovo nikad ne viđamo
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Tako se i ovoga puta pojavila u potpuno bijeloj kombinaciji, ostajući vjerna vlastitom stilu, ali prilagođavajući ga ljetnim vrućinama. Odijenula je bijelu bluzu, bijele hlače te dugu prozračnu vestu.

Mirela Holy prošetala centrom Zagreba u kombinaciji u kakvoj je gotovo nikad ne viđamo
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Kombinaciju je upotpunila sandalama na platformu, prozirnom torbom i velikim sunčanim naočalama s bijelim debelim okvirima.

Mirela HolyModna KombinacijaLjetošpica
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