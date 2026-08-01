Mirela Holy prošetala centrom Zagreba u kombinaciji u kakvoj je gotovo nikad ne viđamo

Mirela Holy i njezin partner, fotograf Siniša Buzan, prošetali su centrom Zagreba i privukli pažnju prolaznika, ali i fotografa. Bivša ministrica zaštite okoliša već je godinama prepoznatljiva po svom dosljednom modnom izričaju te gotovo uvijek bira crnu odjeću i obuću, koja je postala njezin zaštitni znak.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, tijekom ljetnih mjeseci pravi iznimku. Zbog visokih temperatura tada odustaje od svoje omiljene crne boje i odijeva se isključivo u bijelo, što je prizor koji se može vidjeti tek nekoliko tjedana u godini.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Tako se i ovoga puta pojavila u potpuno bijeloj kombinaciji, ostajući vjerna vlastitom stilu, ali prilagođavajući ga ljetnim vrućinama. Odijenula je bijelu bluzu, bijele hlače te dugu prozračnu vestu.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Kombinaciju je upotpunila sandalama na platformu, prozirnom torbom i velikim sunčanim naočalama s bijelim debelim okvirima.