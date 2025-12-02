Emotivna objava Mirele Holy o smrti oca ganula je pratitelje, reagirala i Jadranka Kosor
Posvetila mu je emotivne riječi
Hrvatska političarka Mirela Holy (53) objavila je na društvenoj mreži X da joj je preminuo otac. Uz fotografiju posvetila mu je emotivnu poruku u kojoj je naglasila koliko joj je značio i koliko joj je teško zbog gubitka.
Emotivna poruka ocu
“Život donosi mnogo rastanaka, ali oni od roditelja najteži su i najbolniji. Dragi moj tatice, počivaj u miru. Bila sam sretna što sam bila tvoja kći”, napisala je Holy.
Nakon objave, brojni pratitelji izrazili su joj sućut, među njima i bivša premijerka Jadranka Kosor (72).
Govorila i o majčinoj borbi s bolešću
Mirela je prošle godine na Story Pink Festu progovorila o zdravstvenim izazovima svoje majke, koja se godinama borila s karcinomom dojke. Istaknula je važnost preventivnih pregleda i redovitog praćenja zdravstvenog stanja.
Naglasila je da se, zbog obiteljske povijesti bolesti, redovito kontrolira mamografijom i magnetskom rezonancijom te dodala da je rana dijagnostika ključna za uspješno liječenje.
“Moja je mama bolest uspješno pobijedila i danas je dobro. Zato je toliko važno otići na pregled na vrijeme”, poručila je tada.
