OPROŠTAJ /

Emotivna objava Mirele Holy o smrti oca ganula je pratitelje, reagirala i Jadranka Kosor

Emotivna objava Mirele Holy o smrti oca ganula je pratitelje, reagirala i Jadranka Kosor
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Posvetila mu je emotivne riječi

2.12.2025.
20:42
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
Hrvatska političarka Mirela Holy (53) objavila je na društvenoj mreži X da joj je preminuo otac. Uz fotografiju posvetila mu je emotivnu poruku u kojoj je naglasila koliko joj je značio i koliko joj je teško zbog gubitka.

Emotivna poruka ocu

“Život donosi mnogo rastanaka, ali oni od roditelja najteži su i najbolniji. Dragi moj tatice, počivaj u miru. Bila sam sretna što sam bila tvoja kći”, napisala je Holy.

Nakon objave, brojni pratitelji izrazili su joj sućut, među njima i bivša premijerka Jadranka Kosor (72).

Govorila i o majčinoj borbi s bolešću

Mirela je prošle godine na Story Pink Festu progovorila o zdravstvenim izazovima svoje majke, koja se godinama borila s karcinomom dojke. Istaknula je važnost preventivnih pregleda i redovitog praćenja zdravstvenog stanja.

Naglasila je da se, zbog obiteljske povijesti bolesti, redovito kontrolira mamografijom i magnetskom rezonancijom te dodala da je rana dijagnostika ključna za uspješno liječenje.

“Moja je mama bolest uspješno pobijedila i danas je dobro. Zato je toliko važno otići na pregled na vrijeme”, poručila je tada.

POGLEDAJTE VIDEO:Ne stišavaju se reakcije na marš protiv fašizma: 'U nedjelju sam se probudio usred '41.-e'

Mirela HolyOtac
