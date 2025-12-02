Emotivna objava Mirele Holy o smrti oca ganula je pratitelje, reagirala i Jadranka Kosor

Hrvatska političarka Mirela Holy (53) objavila je na društvenoj mreži X da joj je preminuo otac. Uz fotografiju posvetila mu je emotivnu poruku u kojoj je naglasila koliko joj je značio i koliko joj je teško zbog gubitka.

Emotivna poruka ocu

“Život donosi mnogo rastanaka, ali oni od roditelja najteži su i najbolniji. Dragi moj tatice, počivaj u miru. Bila sam sretna što sam bila tvoja kći”, napisala je Holy.

Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći ♥️ pic.twitter.com/7w1JfPw9er — Mirela Holy (@mirela_holy) December 1, 2025

Nakon objave, brojni pratitelji izrazili su joj sućut, među njima i bivša premijerka Jadranka Kosor (72).

Govorila i o majčinoj borbi s bolešću

Mirela je prošle godine na Story Pink Festu progovorila o zdravstvenim izazovima svoje majke, koja se godinama borila s karcinomom dojke. Istaknula je važnost preventivnih pregleda i redovitog praćenja zdravstvenog stanja.

Naglasila je da se, zbog obiteljske povijesti bolesti, redovito kontrolira mamografijom i magnetskom rezonancijom te dodala da je rana dijagnostika ključna za uspješno liječenje.

“Moja je mama bolest uspješno pobijedila i danas je dobro. Zato je toliko važno otići na pregled na vrijeme”, poručila je tada.

