Ovaj zadatak zbunio je brojne korisnike: Ako vi uspijete vidjeti mačku, pravi ste detektivi

Detektivski zadaci koji izazivaju pažnju na društvenim mrežama, osobito oni u kojima se skriva životinja savršeno stopljena s okolinom, postali su pravi hit među korisnicima.

Jedan takav zadatak nedavno je dospio u središte pozornosti na Redditu, točnije na popularnoj stranici r/FindTheSniper. Riječ je o fotografiji koja je oduševila mnoge, a prikazuje dnevni boravak s božićnim drvcem u središtu pažnje. U pozadini se, pak, prikazuje televizijski ekran na kojem se vrti božićni klasik "Sam u kući".

No, pravi izazov u ovoj zagonetnoj slici je pronalazak mačke, koja je skrivena negdje unutar scene. Ispod slike nalazi se natpis: "Drvo bez mačaka", što daje naslutiti da se mačka ipak skriva u kadru, ali nije lako otkriti njezino mjesto.

'Zbunilo me'

Za mnoge korisnike, ovaj zadatak predstavljao je pravo iskušenje. Potrebno je bilo dosta vremena i pažnje da se uoči gdje je mačka, a oni koji su uspjeli, s ponosom su podijelili svoja otkrića u komentarima, otkrivajući na kojem točno mjestu su je pronašli.

"Na vrhu drveta je mamac koji me zbunio", "Morao sam pročitati nagovještaj", "Ovo je bilo teško, ali napokon sam ga pronašla", "Da, ovdje nema mačke", "Trebalo mi je cijelu vječnost", "Zumirao sam i smanjivao gledajući ravno u to, nisam mogao pronaći bez pomoći", "Nema mačke, ali sam pronašao Kevina McCallistera", pisali su.

Postoji li mačka ovdje?

Korisnike je zbunila figurica mačke koja je smještena na vrhu bora, narančaste boje, i koja je, zahvaljujući svojoj preciznoj izradi, izgledala gotovo identično stvarnoj mački. Ova figurica je savršeno uklopljena u božićnu atmosferu i lako bi mogla zavarati svakoga tko traži nešto očito, no to nije ono što je zapravo potrebno pronaći.

Zadatak nije bio jednostavan, jer prava, živa mačka nije bila odmah vidljiva. Ona se skriva na dnu bora, s desne strane, gotovo neprimjetna, smještena odmah iznad zelene kuglice koja visi s drva.

Foto: Reddit

Mačka je toliko dobro kamuflirana da ju je bilo potrebno pažljivo proučiti, a tek oni najistrajniji korisnici su uočili njezinu prisutnost.

Ovaj zadatak postao je pravi izazov za sve koji su željeli otkriti gdje se ta skrivena mačka nalazi, jer je u stvarnosti bila gotovo nevidljiva zbog svog savršenog stapanja s okolišem.