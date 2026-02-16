Zvuči čudno, ali da... Na Dori je publika najmanje glasova dala - Dori...

FREEMAIL
SVESTRANA PJEVAČICA ANANDA /

Foto: Neva Zganec/pixsell

Malo je zbunjujuće, ali da...

16.2.2026.
0:30
Jakov Sedlar
Neva Zganec/pixsell
Na Eurosongu u Beču ove godine predstavljat će nas grupa LELEK.

Djevojke su pomele konkurenciju i s ukupno 173 boda pobijedile ispred Cold Snapa (108 bodova) i Stele Rade (93 boda) na ovogodišnjoj Dori

Lelek su bile najbolje i kod publike i kod žirija, a tko je dobio najmanje bodova od publike? Naime, zanimljivo je to da je samo sedam bodova dobila pjevačica Ananda s pjesmom 'Dora' - na ovogodišnjoj Dori.

Foto: Screenshot Youtube Dora Hrt

Ananda Đuranović autorica je, pjevačica i producentica iz Splita. Široj javnosti kao izvođačica prvi put se predstavila na Dori 2025. autorskom pjesmom Lies Lay Cold, a potpisuje i autorstvo pjesama Monopol i Enigma, također izvedenih na istom natjecanju. Ove godine pisala je pjesmu i natjecateljici Lari Demarin. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lelek kod Mojmire uoči nastupa na Dori: 'Nitko se ne bi trebao odreći onoga što jest'

Dora 2026.Eurosong 2026.PublikaGlasovi
