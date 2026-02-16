Broj glasova nekima nije bio po volji: Tko je najveći gubitnik ovogodišnje Dore?

Nakon dviju polufinalnih večeri i natjecanja 16 finalista za put na Eurosong u Beču, ženska grupa Lelek osvojila je najveći broj glasova i proglašena pobjednicom Dore 2026.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Zbroj bodova otkriva tko je zadnji

Kada se svi bodovi publike i stručnog žirija zbroje situacija je ovakva:

Na posljednjem mjestu bila je 17-godišnja Ema Bubić s ukupno 12 bodova.

Pretposljednje mjesto zauzela je Ananda s 20 bodova, a Lana Mandarić plasirala se mjesto više s 32 boda.

Slijede Noelle, Lana Demarin, Ritam Noir, Sergej, Marko Kutlić, Irma, Alen Đuras i Lima Len s istim brojem bodova - njih 56, zatim DEVIN i ToMA.

Na trećem je mjestu Stela Rade s 93 boda, drugo mjesto pripalo je Cold Snapu sa 108 bodova. Pobjednice Dore su grupa Lelek s najvećim brojem glasova publike i ukupnih 173.

Glasovi stručnog žirija

Što se tiče glasova žirija, britanski žiri dodijelio je 12 bodova Noelle i njenoj pjesmi Uninterrupted, dok je riječki žiri maksimalne bodove dao Steli Rade za pjesmu Nema te. San Marino je svojih 12 bodova dodijelio upravo grupi Lelek za Andromedu, a isti je rezultat ostvario i splitski žiri, čije je glasove čitala Domenica Žuvela.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Luksemburški žiri također je 12 bodova dao Leleku.

Foto: Screenshot Youtube Dora Hrt

Zagrebački žiri, čije je glasove pročitao Ivan Dorijan Molnar, 12 bodova dodijelio je Steli Rade.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Norveški žiri maksimalne bodove dao je grupi Lelek, dok je osječki žiri najveći broj bodova dodijelio bendu Cold Snap. Nakon zbrajanja glasova žirija, Lelek je imao 77 bodova, a Stela Rade 46. Ipak, neki su od žirija dobili malen broj bodova.

Kako je publika glasovala?

Glasovi publike donijeli su dodatnu dinamiku natjecanju. Ema Bubić osvojila je 12 bodova, Ritam Noir 35, Ananda 7, što je najmanje glasova publike, Marko Kutlić 22, Lima Len 36, Lana Madarić 11, a Devin 39. Lara Demarin dobila je 18 bodova, Noelle i Irma po 11, Sergej 9, Cold Snap 70, Alen Đuras 15, ToMa 27, a Stela Rade 47.