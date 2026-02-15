Stela Rade uoči finala Dore: 'Uživat ću na toj sceni kao prasica'

Uoči velikog finala Dore 2026., popularna pjevačica Stela Rade (27) oglasila se na svom Instagram profilu i s više od 200.000 pratitelja podijelila uzbuđenje. U objavi iz Zagreba, gdje se održava natjecanje, mlada glazbenica otkrila je kako se osjeća neposredno prije nastupa.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Poruka obožavateljima

U svojoj objavi, Stela je jasno dala do znanja da je spremna dati sve od sebe na pozornici. "Vidimo se sutra u finalu Dore i jedva čekam, uživat ću na toj sceni kao prasica, a unaprijed hvala svima koji ćete glasati", napisala je pjevačica. Njezina neposredna i simpatična izjava o tome kako će uživati "ko prasica" postala je instant-hit među pratiteljima, koji su pohvalili njezinu prizemljenost i pozitivnu energiju.

Podsjećamo, na Dori se natječe s pjesmom "Nema te", a u finale se plasirala nakon što je u polufinalu, sudeći po komentarima, bila jedna od favorita.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Publika oduševljena: 'Neka Europa vidi normalno ljudsko biće!'

Ispod objave nanizali su se deseci komentara podrške, a mnogi obožavatelji vide je kao idealnu predstavnicu Hrvatske na Eurosongu. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo glasi: "STELA. Ti jednostavno moraš ići na Euroviziju. Neka Evropa vidi normalno ljudsko biće. STELA BUDI SAMO STELA." Drugi su se nadovezali s pozivima na glasanje: "Svi sutra moramo glasat za ovo divno biće i pjesmu dostojnu eurovizijske pozornice!".

