Stela Rade završila na operaciji: Iz bolnice otkrila karijeru koju je zamalo izabrala

Popularna pjevačica i kantautorica Stela Rade (27), iznenadila je svojih više od 187 tisuća pratitelja na Instagramu objavom iz Opće bolnice Karlovac. U jeku priprema za nastup na Dori 2026., jednom od najvažnijih događaja u njezinoj dosadašnjoj karijeri, Stela je otkrila da je morala na operaciju, no iskoristila je priliku i da podijeli emotivnu priču o svom životnom pozivu.

Neočekivana operacija zaustavila pripreme

Na glavnoj fotografiji objave, Stela pozira nasmijana u društvu mladih medicinskih tehničara i sestara, no u opisu je otkrila pravi razlog svog boravka u bolnici. "Moje pripreme za Doru su se na kratko zaustavile, ali sve je u redu. Imala sam operaciju koja je prošla super i oporavak će teći brzo, brzo se vraćam pripremama!", napisala je pjevačica, umirivši tako svoje zabrinute obožavatelje.

Upravo u trenutku kada bi trebala brusiti svaki detalj svog nastupa za pjesmu "Nema te", s kojom će se natjecati u drugom polufinalu Dore 13. veljače, sudbina ju je privremeno odvela u bolnički krevet. Iako nije otkrila o kakvom se zahvatu radi, dala je do znanja da je optimistična oko brzog povratka obvezama. Kroz seriju fotografija, Stela je pružila uvid u svoje bolničke dane, dijeleći slike obroka, knjiga koje čita, pa čak i dirljivu snimku zaslona poruka od sestre i majke koje provjeravaju je li gladna i je li joj dosadno.

Umjesto glazbe, karijera u medicini

Ipak, ono što je najviše dirnulo njezine pratitelje jest osobna priča koju je podijelila, potaknuta susretom s predanim medicinskim osobljem. "Ja sam trebala biti medicinska sestra. Upisala sam medicinsku školu, ali kako je vrijeme prolazilo, osjećaj mi je sve glasnije govorio da to ipak nije moj poziv", priznala je Stela. Opisala je kako je na nastavu dolazila sa slušalicama, pisala pjesme i u glazbi tražila spas, što ju je na kraju i usmjerilo na put na kojem je danas. "Na ovim ljudima vidi se da su srcem tu, da imaju viziju i ljubav prema onome što rade. Kad ste na pravom mjestu – to se osjeti", poručila je, pozivajući sve da slijede svoj poziv.

Reakcije njezinih obožavatelja nisu izostale. U komentarima su se u samo nekoliko sati nanizale stotine poruka podrške i želja za brzim oporavkom. "Nadam se da nije ništa opasno", "Brz oporavak ti želim", samo su neke od poruka koje pokazuju brigu njezine vjerne publike. Mnogi su joj pružili podršku i za nadolazeći nastup na Dori. "Mlada, ambiciozna i pametna – Stella živi svoje snove. Sretno na Dori, vjerujemo u pobjedu!", istaknuo je jedan od pratitelja, pokazujući koliko njezina publika vjeruje u nju.

