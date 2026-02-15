FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVO /

Uskoro kreće finale Dore, pratite tko će osvojiti 'kartu' za ovogodišnji Eurosong

Uskoro kreće finale Dore, pratite tko će osvojiti 'kartu' za ovogodišnji Eurosong
×
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Tko će osvojiti srca publike i žirija te ponijeti titulu hrvatskog predstavnika na Eurosongu, doznat ćemo večeras

15.2.2026.
14:43
Hot.hr
Screenshot:youtube: Dora Hrt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Još nas samo nekoliko sati dijeli od velikog finala Dore – večeri tijekom koje ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Austriji! U zagrebačkom studiju Hrvatska radiotelevizija večeras će svoje pjesme izvesti 16 finalista koji će se boriti za prestižnu kartu za europsku pozornicu. Na popisu su: Ananda, Sergej, Noelle, Alen Đuras, Irma, Lara, Demarin, Ema Bubić, Lima Len, Lana Mandarić, Ritam Noir, Marko Kutlić, Devin, Lelek, ToMa, Stela Rade i Cold Snap.

Čitatelji mogu pratiti i tekstualni prijenos uživo na Net.hr, koji će iz minute u minutu donositi najvažnije trenutke, reakcije i dojmove s pozornice.

O pobjedniku će odlučivati osam žirija i publika. Hrvatsku pjesmu za Eurosong birat će četiri domaća žirija iz HRT-ovih centara – Zagreb, Osijek, Rijeka i Split – dok međunarodnu perspektivu donose žiriji iz zemalja sudionica Eurosonga: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojan Stilin otkrio krije li se na Dori neki novi Baby Lasagna

DoraFinaleUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx