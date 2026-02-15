Uskoro kreće finale Dore, pratite tko će osvojiti 'kartu' za ovogodišnji Eurosong

Još nas samo nekoliko sati dijeli od velikog finala Dore – večeri tijekom koje ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Austriji! U zagrebačkom studiju Hrvatska radiotelevizija večeras će svoje pjesme izvesti 16 finalista koji će se boriti za prestižnu kartu za europsku pozornicu. Na popisu su: Ananda, Sergej, Noelle, Alen Đuras, Irma, Lara, Demarin, Ema Bubić, Lima Len, Lana Mandarić, Ritam Noir, Marko Kutlić, Devin, Lelek, ToMa, Stela Rade i Cold Snap.

Čitatelji mogu pratiti i tekstualni prijenos uživo na Net.hr, koji će iz minute u minutu donositi najvažnije trenutke, reakcije i dojmove s pozornice.

O pobjedniku će odlučivati osam žirija i publika. Hrvatsku pjesmu za Eurosong birat će četiri domaća žirija iz HRT-ovih centara – Zagreb, Osijek, Rijeka i Split – dok međunarodnu perspektivu donose žiriji iz zemalja sudionica Eurosonga: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg.

