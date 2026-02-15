Voditelji Dore ukrali pažnju: Šulentić u bijelom, Kolar u glamuroznoj haljini
Posebnu pozornost gledatelja privukle su modne kombinacije voditeljica večeri
Finalnu večer Dora 2026. vode dva voditeljska para, a pozornost gledatelja privukle su i njihove modne kombinacije na pozornici.
Iskusni i novi voditeljski tandem
Hrvatska televizijska voditeljica Barbara Kolar i televizijski voditelj Duško Ćurlić (58) ponovno su stali na dorinu pozornicu kao jedno od zaštitnih lica natjecanja. Pridružili su im se televizijska voditeljica Iva Šulentić i televizijski voditelj Ivan Vukušić.
Upečatljive modne kombinacije na pozornici
Šulentić je finalnu večer vodila u bijelom odijelu čistih linija, sastavljenom od strukturiranog sakoa i širokih hlača, dok je ispod nosila top s uzorkom koji je razbio monokromatski dojam kombinacije.
Kolar je na pozornici zablistala u dugoj uskoj haljini bez naramenica, ukrašenoj crveno-zlatnim motivima i sjajnim detaljima koji su dodatno naglasili svečani karakter večeri.
Klasična elegancija voditelja
Vukušić i Ćurlić odlučili su se za klasična tamna odijela u kombinaciji s bijelim košuljama, zadržavajući elegantan i svečan izgled primjeren finalnoj večeri glazbenog natjecanja.
