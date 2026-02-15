Voditelji Dore ukrali pažnju: Šulentić u bijelom, Kolar u glamuroznoj haljini

Finalnu večer Dora 2026. vode dva voditeljska para, a pozornost gledatelja privukle su i njihove modne kombinacije na pozornici.

Iskusni i novi voditeljski tandem

Hrvatska televizijska voditeljica Barbara Kolar i televizijski voditelj Duško Ćurlić (58) ponovno su stali na dorinu pozornicu kao jedno od zaštitnih lica natjecanja. Pridružili su im se televizijska voditeljica Iva Šulentić i televizijski voditelj Ivan Vukušić.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Upečatljive modne kombinacije na pozornici

Šulentić je finalnu večer vodila u bijelom odijelu čistih linija, sastavljenom od strukturiranog sakoa i širokih hlača, dok je ispod nosila top s uzorkom koji je razbio monokromatski dojam kombinacije.

Kolar je na pozornici zablistala u dugoj uskoj haljini bez naramenica, ukrašenoj crveno-zlatnim motivima i sjajnim detaljima koji su dodatno naglasili svečani karakter večeri.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Klasična elegancija voditelja

Vukušić i Ćurlić odlučili su se za klasična tamna odijela u kombinaciji s bijelim košuljama, zadržavajući elegantan i svečan izgled primjeren finalnoj večeri glazbenog natjecanja.

