FINALNA VEČER /

Voditelji Dore ukrali pažnju: Šulentić u bijelom, Kolar u glamuroznoj haljini

Voditelji Dore ukrali pažnju: Šulentić u bijelom, Kolar u glamuroznoj haljini
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Posebnu pozornost gledatelja privukle su modne kombinacije voditeljica večeri

15.2.2026.
21:13
Hot.hr
Screenshot:youtube: Dora Hrt
Finalnu večer Dora 2026. vode dva voditeljska para, a pozornost gledatelja privukle su i njihove modne kombinacije na pozornici.

Iskusni i novi voditeljski tandem

Hrvatska televizijska voditeljica Barbara Kolar i televizijski voditelj Duško Ćurlić (58) ponovno su stali na dorinu pozornicu kao jedno od zaštitnih lica natjecanja. Pridružili su im se televizijska voditeljica Iva Šulentić i televizijski voditelj Ivan Vukušić.

Voditelji Dore ukrali pažnju: Šulentić u bijelom, Kolar u glamuroznoj haljini
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Upečatljive modne kombinacije na pozornici

Šulentić je finalnu večer vodila u bijelom odijelu čistih linija, sastavljenom od strukturiranog sakoa i širokih hlača, dok je ispod nosila top s uzorkom koji je razbio monokromatski dojam kombinacije.

Kolar je na pozornici zablistala u dugoj uskoj haljini bez naramenica, ukrašenoj crveno-zlatnim motivima i sjajnim detaljima koji su dodatno naglasili svečani karakter večeri.

Voditelji Dore ukrali pažnju: Šulentić u bijelom, Kolar u glamuroznoj haljini
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Klasična elegancija voditelja

Vukušić i Ćurlić odlučili su se za klasična tamna odijela u kombinaciji s bijelim košuljama, zadržavajući elegantan i svečan izgled primjeren finalnoj večeri glazbenog natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:Budimir o zabrani alkohola: 'Kako će supermarket s 100 kupaca stati s prodajom u 22 sata?'

