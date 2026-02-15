Finalist Dore Lima Len: 'Vjerujem u sebe i znam da mogu dobro predstaviti pjesmu'
Finale Dore pratite putem tekstualnog prijenosa uživo na portalu Net.hr
Istarski glazbenik Lima Len, pravim imenom Alen Kozić, jedno je od najzanimljivijih novih imena domaće scene i finalist Dore 2026. Riječ je o izvođaču koji se glazbom bavi od djetinjstva. Prve tekstove počeo je pisati već sa sedam godina, a prve ozbiljnije korake napravio je kao tinejdžer objavljujući pjesme na YouTubeu. Širu publiku privukao je pjesmom Brajde, snimljenom u suradnji s Alenom Vitasovićem, nakon čega je nastavio graditi karijeru nizom singlova i suradnji te se profilirao kao izvođač koji spaja pop i trap s istarskim i mediteranskim prizvukom.
Godinu prije Dore zaključio je uspješnim rezultatima na digitalnim platformama — primjerice, pjesma Brajde skupila je milijunske preglede, a nove objave brzo su pronalazile publiku. Na Dori 2026 predstavio se autorskom pjesmom „Raketa“, a upravo je on otvorio prvo polufinale natjecanja. Njegov nastup i energičan stil donose, kako ga mediji opisuju, svjež zvuk i novu generacijsku energiju na scenu.
Uoči finala oglasio se na Net.hr. Istaknuo je da prvi put sudjeluje na ovom natjecanju, a u razgovoru za Net.hr priznao je kako su ga emocije preplavile već na samom početku. Na pitanje o dojmovima rekao je da je osjećaj bio „kaos“, najprije bez panike, ali da se ona kasnije ipak pojavila — i to, kako kaže, ona pozitivna. Dodao je da jedva čeka večerašnji nastup.
Govoreći o svojoj pjesmi, objasnio je da smatra kako se izdvaja po vedroj atmosferi i energiji, naglašavajući da nije balada te da se, prema njegovu mišljenju, publika lako može poistovjetiti s njom. Kada je riječ o scenskom nastupu, istaknuo je da je koncipiran jednostavno i pristupačno: nisu se fokusirali na zahtjevnu koreografiju, nego na pokrete koje svatko može pratiti — poput ritmičnog kretanja glavom ili jednostavnih pokreta koji potiču publiku na sudjelovanje i stvaraju veselu atmosferu.
Na pitanje o mogućem uspjehu u slučaju pobjede i potencijalnom plasmanu na Eurovision Song Contest usporedio se s prošlogodišnjim hrvatskim predstavnikom Baby Lasagna, istaknuvši da je on napravio izvanredan posao. Ipak, naglasio je da vjeruje u sebe i smatra da bi i sam mogao dostojno predstaviti pjesmu i ostvariti dobar rezultat. Komentirajući veliku pažnju publike na platformi YouTube, gdje je njegova pjesma među najkomentiranijima, kratko je poručio da je zahvalan i ponajviše iznenađen.
Finale Dore pratite putem tekstualnog prijenosa uživo na portalu Net.hr OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza fašničke lomače u Bibinju? 'On će nas uništiti s onim što je napravio tamo'