Finalist Dore Lima Len: 'Vjerujem u sebe i znam da mogu dobro predstaviti pjesmu'

Istarski glazbenik Lima Len, pravim imenom Alen Kozić, jedno je od najzanimljivijih novih imena domaće scene i finalist Dore 2026. Riječ je o izvođaču koji se glazbom bavi od djetinjstva. Prve tekstove počeo je pisati već sa sedam godina, a prve ozbiljnije korake napravio je kao tinejdžer objavljujući pjesme na YouTubeu. Širu publiku privukao je pjesmom Brajde, snimljenom u suradnji s Alenom Vitasovićem, nakon čega je nastavio graditi karijeru nizom singlova i suradnji te se profilirao kao izvođač koji spaja pop i trap s istarskim i mediteranskim prizvukom.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Godinu prije Dore zaključio je uspješnim rezultatima na digitalnim platformama — primjerice, pjesma Brajde skupila je milijunske preglede, a nove objave brzo su pronalazile publiku. Na Dori 2026 predstavio se autorskom pjesmom „Raketa“, a upravo je on otvorio prvo polufinale natjecanja. Njegov nastup i energičan stil donose, kako ga mediji opisuju, svjež zvuk i novu generacijsku energiju na scenu.

Uoči finala oglasio se na Net.hr. Istaknuo je da prvi put sudjeluje na ovom natjecanju, a u razgovoru za Net.hr priznao je kako su ga emocije preplavile već na samom početku. Na pitanje o dojmovima rekao je da je osjećaj bio „kaos“, najprije bez panike, ali da se ona kasnije ipak pojavila — i to, kako kaže, ona pozitivna. Dodao je da jedva čeka večerašnji nastup.

Govoreći o svojoj pjesmi, objasnio je da smatra kako se izdvaja po vedroj atmosferi i energiji, naglašavajući da nije balada te da se, prema njegovu mišljenju, publika lako može poistovjetiti s njom. Kada je riječ o scenskom nastupu, istaknuo je da je koncipiran jednostavno i pristupačno: nisu se fokusirali na zahtjevnu koreografiju, nego na pokrete koje svatko može pratiti — poput ritmičnog kretanja glavom ili jednostavnih pokreta koji potiču publiku na sudjelovanje i stvaraju veselu atmosferu.

Na pitanje o mogućem uspjehu u slučaju pobjede i potencijalnom plasmanu na Eurovision Song Contest usporedio se s prošlogodišnjim hrvatskim predstavnikom Baby Lasagna, istaknuvši da je on napravio izvanredan posao. Ipak, naglasio je da vjeruje u sebe i smatra da bi i sam mogao dostojno predstaviti pjesmu i ostvariti dobar rezultat. Komentirajući veliku pažnju publike na platformi YouTube, gdje je njegova pjesma među najkomentiranijima, kratko je poručio da je zahvalan i ponajviše iznenađen.

Finale Dore pratite putem tekstualnog prijenosa uživo na portalu Net.hr OVDJE.