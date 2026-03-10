FREEMAIL
PRAVAC ČETVRTFINALE /

Odlične vijesti za Dinamo: Prolaze u Europi bez borbe

Odlične vijesti za Dinamo: Prolaze u Europi bez borbe
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kosovski klub se povukao iz natjecanja zbog financijskih problema

10.3.2026.
11:31
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
Dobre vijesti dočekao je KK Dinamo odmah nakon velike pobjede nad Splitom u Gripama. Momčad Damira Mulaomerovića trebala je ovoga tjedna igrati osminu finala ENBL-a protiv Prištine.

Međutim, kosovski klub se povukao iz natjecanja zbog financijskih problema i košarkaši Dinama bez borbe su prošli u četvrtfinale, objavila je službena stranica natjecanja. "SIGAL Priština zahvalila je ligi na prilici da igra u ENBL-u i najavila povlačenje zbog teških financijskih uvjeta koje je ostavila prethodna uprava", stoji u priopćenju.

Dinamo će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Manchestera i Dubrave, pa je moguće da u četvrtfinalu gledamo zagrebački obračun i osiguramo predstavnika u Final fouru. Ipak, Manchester je veliki favorit u tom duelu koji je na rasporedu večeras u 20 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Jordanac u HNL-u državni prvak na 100 i 200 metara: 'Samo jednom sam trčao i odmah pobijedio'

Kk Dinamo ZagrebPriština
