Pokloni za dobitnike Oscara pravi su hit: Od personaliziranog predbračnog ugovora do liposukcije

U noći s nedjelje na ponedjeljak održava se 98. dodjela Oscara, a uzbuđenje raste iz dana u dan. Mnogi su već sigurni u pobjedu određenih filmskih naslova i glumaca, no većinu zanima tek spektakl svečane dodjele!

Kao i prošle godine, dodjela će se održati u slavnom Dolby Theatre u Los Angelesu, a 25 nominiranih u glavnim kategorijama ove će godine kući otići s posebnom vrećicom s poklonima.

Foto: Billy Bennight/Zuma Press/Profimedia

Kako saznaje Cosmopolitan, u vrećici se ove godine može pronaći uistinu svašta, kako bi se u narodu reklo "od igle do lokomotive".

Pokloni u vrećici nisu službeni darovi Akademije, a odabrala ih je marketinška kompanija Distinctive Assets iz Los Angelesa.

Vrećice koje "vrište" luksuz

Vrijednost vrećice procjenjuje se na šesteroznamenkasti iznos, a neki tvrde da čak premašuje i iznos od 200.000 dolara.

Među najvrjednijim poklonima ističu se luksuzna putovanja pa se tako holivudskim sretnicima nudi odmor u luksuznoj privatnoj vili vrijednoj 9 milijuna dolara na Kostariki, odmor u Laponiji s promatranjem polarnog svjetla i privatnim kuharom, 7-dnevni wellness retreat u južnoj Kaliforniji, ali i 10-dnevni wellness na Šri Lanki koji je dobio Michelinov certifikat.

Posebnu pozornost privlači i poklon-bon pouzdanog odvjetnika specijaliziranog za rastave. Naime, poklon-bon nudi izradu prilagođenog personaliziranog predbračnog ugovora!

Također, tu se nalaze i poklon-bonovi za luksuzne masaže, liposukcije, tretmane preobrazbe osmijeha i izbjeljivanja zubi te postupak pomlađivanja lica u New Yorku u vrijednosti od 25.000 dolara.

U vrećici će se moći pronaći i proizvodi od kanabisa i THC-a, kao što su luksuzni poklon set od kanabisa s priborom, kao i paketi pića s THC-om. Sretnici će moći uživati i u gurmanskim delicijama poput vrhunske tekile, čokoladnih pereca s jestivim zlatom i sličnih delicija.

POGLEDAJTE VIŠE: Prvi red do mora, a propada: Što će država napraviti s bivšim Dječjim selom u Promajni?