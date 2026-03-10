FREEMAIL
EKSTRAVAGANTNO

Pokloni za dobitnike Oscara pravi su hit: Od personaliziranog predbračnog ugovora do liposukcije

Pokloni za dobitnike Oscara pravi su hit: Od personaliziranog predbračnog ugovora do liposukcije
Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP/Profimedia

Svake godine holivudska krema dobije i posebne poklone na dodjeli Oscara, a ove godine na popisu se nalaze neke vrlo neobične i zanimljive stvarčice

10.3.2026.
11:29
Hot.hr
FREDERIC J. BROWN/AFP/Profimedia
U noći s nedjelje na ponedjeljak održava se 98. dodjela Oscara, a uzbuđenje raste iz dana u dan. Mnogi su već sigurni u pobjedu određenih filmskih naslova i glumaca, no većinu zanima tek spektakl svečane dodjele!

Kao i prošle godine, dodjela će se održati u slavnom Dolby Theatre u Los Angelesu, a 25 nominiranih u glavnim kategorijama ove će godine kući otići s posebnom vrećicom s poklonima.

Foto: Billy Bennight/Zuma Press/Profimedia

Kako saznaje Cosmopolitan, u vrećici se ove godine može pronaći uistinu svašta, kako bi se u narodu reklo "od igle do lokomotive".

Pokloni u vrećici nisu službeni darovi Akademije, a odabrala ih je marketinška kompanija Distinctive Assets iz Los Angelesa.

Vrećice koje "vrište" luksuz

Vrijednost vrećice procjenjuje se na šesteroznamenkasti iznos, a neki tvrde da čak premašuje i iznos od 200.000 dolara.

Među najvrjednijim poklonima ističu se luksuzna putovanja pa se tako holivudskim sretnicima nudi odmor u luksuznoj privatnoj vili vrijednoj 9 milijuna dolara na Kostariki, odmor u Laponiji s promatranjem polarnog svjetla i privatnim kuharom, 7-dnevni wellness retreat u južnoj Kaliforniji, ali i 10-dnevni wellness na Šri Lanki koji je dobio Michelinov certifikat.

Posebnu pozornost privlači i poklon-bon pouzdanog odvjetnika specijaliziranog za rastave. Naime, poklon-bon nudi izradu prilagođenog personaliziranog predbračnog ugovora!

Također, tu se nalaze i poklon-bonovi za luksuzne masaže, liposukcije, tretmane preobrazbe osmijeha i izbjeljivanja zubi te postupak pomlađivanja lica u New Yorku u vrijednosti od 25.000 dolara.

U vrećici će se moći pronaći i proizvodi od kanabisa i THC-a, kao što su luksuzni poklon set od kanabisa s priborom, kao i paketi pića s THC-om. Sretnici će moći uživati i u gurmanskim delicijama poput vrhunske tekile, čokoladnih pereca s jestivim zlatom i sličnih delicija. 



 

komentara
najčitanije
