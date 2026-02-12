Favoritkinje: Cure iz grupe Lelek otkrile tko im je najdraži pobjednik dosadašnjih Dora

Večeras nas očekuje prva polufinalna večer Dore 2026., a Hrvatska će u nedjelju odabrati pjesmu i izvođača koji će nas predstavljati na Eurosongu u Beču. Prema kladionicama, najveće šanse za pobjedu ima grupa Lelek, čiji se nastup već sada smatra jednim od najupečatljivijih ovogodišnjeg natjecanja.

Pet djevojaka – Korina, Lara, Inka, Judita i Marina – donose spoj modernog i tradicionalnog, etno i pop zvuka, a njihova pjesma “Andromeda” privukla je veliku pažnju publike. Dramatičan spot pregledan je gotovo pola milijuna puta, što je, nakon Zevin i Tome, treći najveći broj pregleda među ovogodišnjim natjecateljima.

Lelek pjeva o sicanju, tradicionalnom tetoviranju žena u Bosni i Hercegovini, koje je u povijesti predstavljalo otpor prisilnoj islamizaciji. S tetovažama na licu, djevojke snažno vizualno i glazbeno komuniciraju temu identiteta i nasljeđa. Na Dori su se prvi put pojavile prošle godine, kada su prema glasovima publike osvojile drugo mjesto.

U razgovoru za RTL Direkt, članice Inka Večerina Perušić i Korina Olivia Rogić između ostalog su otkrile su kako doživljavaju trenutni uspjeh i očekivanja.

Pozitivan pritisak motivira

Iako su na kladionicama prve, kažu da to ne doživljavaju kao teret, već kao dodatni vjetar u leđa.

“To je pozitivan pritisak. Lijep je odgovor na ono što radimo i jako nam je drago. Sav fokus nam je na tome da nastup bude moćan i da damo najbolje od sebe”, poručuju.

Ove godine u natjecanje ulaze znatno sigurnije i povezanije nego lani.

“Prošle godine smo se upoznale možda mjesec dana prije Dore. Sve je bilo brzo i intenzivno, ali smo se snašle. Ove godine se duže poznajemo i to nam jako puno znači kao grupi”, ističu te dodaju kratko: “Povezane smo.”

Kada je riječ o glazbenim uzorima i favoritima Dore i Eurosonga, svaka od njih ima svoje izbore, ali jedno ime im je zajedničko.

“Baby Lasagna nam je svima favorit, netko voli Let 3, a od Eurosonga bismo izdvojile Severinu i Måneskin.”

Vjeruju da bi pjesma poput “Andromede”, koja spaja tradiciju i suvremeni zvuk, mogla dobro proći i na europskoj pozornici.

Predstaviti zvuk Hrvatske

“Poanta Eurosonga je predstaviti zvuk države. Lelek je moderna pop glazba s etno elementima i višeglasjem koje ljudima općenito jako paše. Vidimo to i po reakcijama publike.”

Ako publika odluči da upravo one predstavljaju Hrvatsku, kažu da bi im bilo posebno drago pokazati dio hrvatskog identiteta široj europskoj publici.

