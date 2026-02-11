Nisu pobijedile na Dori, ali su postale megahitovi: Ove pjesme slušamo i danas

Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, održava se još od 1993. godine i svake godine donosi rasprave, iznenađenja i - promašene pobjednike. Jer pobjeda na Dori ne jamči dugoročan uspjeh, baš kao što ni poraz ne znači da pjesma neće postati veliki hit.

Dokaz za to su brojne pjesme koje nisu osvojile prvo mjesto, nisu otišle na Eurosong, ali su s vremenom postale kultne, prepoznatljive i – nezaobilazne na radijskim postajama i koncertima. Mnoge od njih danas su čak veći hitovi od pobjedničkih pjesama svojih godina.

Ove pjesme nisu pobijedile na Dori, ali su zato pobijedile vrijeme.

Toni Cetinski – Nek te zagrli netko sretniji (1993.)

Na prvoj Dori 1993. godine Toni Cetinski osvojio je tek šesto mjesto, dok su pobjedu odnijeli Putokazi s pjesmom „Don’t Ever Cry“. Ipak, „Nek te zagrli netko sretniji“ postala je jedna od njegovih najvoljenijih pjesama i bezvremenski hit hrvatske pop-glazbe.

Zanimljivo, Toni je već sljedeće godine pobijedio s pjesmom „Nek’ ti bude ljubav sva“ i otišao na Eurosong – no ta pjesma nikada nije dosegnula popularnost hita iz 1993.

Srebrna krila – Ljubav je za ljude sve (1995.)

Na Dori 1995. godine Srebrna krila završila su tek na sedmom mjestu, dok su pobjedu odnijeli Magazin i Lidija s pjesmom „Nostalgija“. Unatoč tome, „Ljubav je za ljude sve“ ostala je jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda.

Minea – Good Boy (1995.)

Iste godine na Dori se natjecala i Minea, koja je s pjesmom „Good Boy“ osvojila osmo mjesto. Iako daleko od pobjede, pjesma je postala jedan od najvećih hitova njezine karijere i simbol domaće dance scene devedesetih.

Divasice – Sexy Cool (1996.)

Divasice su na Dori 1996. osvojile tek deseto mjesto, dok je pobjedu odnijela Maja Blagdan sa „Svetom ljubavi“. Ipak, „Sexy Cool“ postao je veliki hit koji se sluša i danas.

Magazin – Opijum (1997.)

Magazin je 1997. s pjesmom „Opijum“ završio na sedmom mjestu, dok su pobjedu odnijele E.N.I. s pjesmom „Probudi me“. Ipak, „Opijum“ je ostao jedan od najvećih hitova u bogatoj povijesti benda.

Colonia – U ritmu ljubavi (1998.)

Colonia je 1998. godine osvojila četvrto mjesto, dok je pobjedu odnijela Danijela s pjesmom „Neka mi ne svane“. „U ritmu ljubavi“ postao je jedan od najvećih hitova grupe i dance - klasik koji se i danas sluša.

Alen Vitasović – Ja ne gren (2000.)

Na Dori 2000. pobijedio je Goran Karan s pjesmom „Ostani“, no „Ja ne gren“ Alena Vitasovića postala je istarski i nacionalni hit koji je obilježio njegovu karijeru.

Nina Badrić – Čarobno jutro (2003.)

Iako te godine nije pobijedila (prvo mjesto osvojila je Claudia Beni s pjesmom „Više nisam tvoja“), „Čarobno jutro“ postalo je jedna od najvažnijih pjesama karijere Nine Badrić.

Već jutro nakon Dore pjesma se masovno vrtjela na radijima, a Nina je kasnije priznala da je imala osjećaj kao da je zapravo pobijedila. To je potvrđeno i Porinom za Pjesmu godine.

Meritas & Massimo – Odjednom ti (2004.)

Ljubavni evergreen koji se i danas često vrti na radijima. Pjesma „Odjednom ti“ nije pobijedila na Dori 2004., iako je ostavila snažan dojam. Te godine na Eurosong je otišao Ivan Mikulić s pjesmom „Daješ mi krila“.

Luka Nižetić & klapa Nostalgija – Proljeće (2005.)

Iako nije pobijedila, pjesma „Proljeće“ ostala je jedan od najvećih hitova Dore ikad. I danas je jednako popularna kao i 2005. godine, a mnogi je smatraju jednim od najupečatljivijih nastupa tog natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ova Slovenka nasljednica Baby Lasagne? Njezin spot ima najviše pregleda od svih kandidata